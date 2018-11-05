挺林右昌 基隆四大工商團體組後援會

民進黨基隆市長候選人林右昌工業會、商業會、漁會、農會等四大工商後援會今日成立，力挺林右昌連任拚經濟。（記者俞肇福翻攝）

2018-11-05 13:20

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〔記者俞肇福／基隆報導〕民進黨基隆市長候選人林右昌工業會、商業會、漁會、農會等四大工商後援會今日成立，林右昌親自頒發幹部聘書，並授予戰旗，林右昌表示「感謝四大團體挺身而出，他一定要繼續為基隆拼經濟！」

林右昌表示，基隆目前最重要的工作，就是拚經濟、讓產業活絡，他非常感謝這四大團體成立後援會力挺，「相信大家有看到我們三年多來，為基隆的建設跟發展打拼，看到了改變，才開始投資基隆，這也為基隆帶來新的能量，和新的產業未來。」

林右昌指出，外界認為，過去的工商團體，傳統上政治立場偏藍，「但說實在，在他上任之後，市府施政上沒有分藍綠、黨派，因為最重要的是爭取市民的認同。」

林右昌表示，３年多來的執政成果，包括火車站周邊、軍港的遷移等等，都發生了「天翻地覆的改變」，讓市民有感，才能獲得不分黨派的認同，他也認為，不只四大工商，其他社團、市總工會等等，大家都願意挺身而出，「相信大家都是看到基隆的發展和進步。」

林右昌認為，「對於施政有感，和大家的支持，我很有信心，但希望大家記得11月24日當天記得出來投票、也別忘記幫他拉票。」

林右昌預告，11月17日晚上將在東明路六合停車場，舉辦造勢晚會，邀請現場民眾一同狂歡，當天不只要「萬人挺右昌」，11月24日當天得票數也要再次創下基隆歷史。