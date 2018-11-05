湖西鄉選舉口水戰變司法攻防 洪添英反告吳政杰

2018-11-05 13:19

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕原本是選舉口水戰，由於2候選人相互提告，進入實質司法攻防，湖西鄉長綠營提名候選人洪添英，今在民進黨澎湖縣黨部主委盧長在及支持者陪同下，前往澎湖地檢署按鈴控告對手吳政杰違反選罷法，而吳日前也已提告。

湖西鄉長候選人雙方互告，緣起於洪添英陣營發出一篇署名文宣，針對位在湖西鄉湖西村的中油湖西供油站睦鄰基金補助款，未專款專用在湖西鄉，質疑基金流向，引發吳政杰不滿，認為中油睦鄰基金主導權非在鄉公所，因此3度發出鄉政辯論通知，洪以未接獲通知缺席，因此吳率先前往地檢署提告，在法庭上說清楚講明白。

洪添英陣營今日也提出反擊，由洪添英與盧長在主委、支持者前往澎湖地檢署按鈴控告，認為吳政杰對中油補助流向，可直接向鄉民說明，反而以臉書藝名〈夏天〉封閉式網站叫陣，製造其逃避責任的假象，並在鄉公所以直播其不到場方式，企圖混淆視聽，關於這點已向澎湖縣選舉委員會檢舉，同時向澎湖地檢署提告。

雙方互告都是以公職人員選舉罷免法第104條意圖使人不當選為法條依據，由於全案進入實質司法攻防，成為今年澎湖五合一首宗兩陣營互告的首宗案例；至於兩造是否會面對面進行辯論，吳政杰表示歡迎，並提出時間、地點及主題，都由對方陣營決定；但洪添英認為已進入選舉倒數時刻，應無時間舉行辯論，恐將破局。