副總統見渣打集團副主席：持續加強國際金融合作

2018-11-05 13:14

〔記者蘇永耀／台北報導〕陳建仁副總統今上午接見渣打集團副主席柯若濟（Naguib Kheraj）時表示，政府將會持續推動臺灣金融市場的國際化及自由化，加強國際金融合作，提升金融市場的體質，以強化國際競爭力，為未來的挑戰作好準備。

副總統以英文致詞，他首先對來臺的渣打集團貴賓，表達誠摯歡迎，並表示，2016年6月渣打集團首席行政總裁溫拓思（Bill Winters）也曾經來訪，並分享渣打集團在亞太區域的經營經驗，以及對臺灣未來的整體發展的看法，顯示渣打集團對臺灣金融市場的重視。

副總統指出，臺灣總體經濟金融面的表現良好，是吸引外商來臺發展的主要原因。今年以來，出口活絡，民間消費升溫，國內經濟穩定成長，預估全年經濟成長率為2.55％。截至今年9月底，失業率為3.76%，消費者物價指數年增率為1.72%，就業與物價均屬穩定。

副總統提到，自2008年全球金融風暴發生後，我國持續強化金融機構財務體質，並遵循Basel III等國際金融監理規範，金融體系已展現相當的韌性，今年8月底，我國銀行逾放比率僅有0.27%，在資本、資產品質及流動性方面都相當穩健。

談及「世界經濟論壇（WEF）」公布之「2018年全球競爭力報告」，副總統指出，臺灣金融業排名是全球第7，其中逾放比全球最低、保費占GDP比重世界第1，上市櫃公司市值占GDP比重、中小企業取得融資容易度都名列前茅，相較其他新興市場，臺灣金融體質確實相當健全。

副總統說，為營造友善經商及投資的法制環境，去年10月起，我國政府不斷進行法規鬆綁，到今年10月初為止，在388件法規鬆綁成果中，其中有216件與經濟金融有關。而這些法規鬆綁案件，部分是來自美國商會或歐洲商會的建言，對於外商商會的建言，政府都相當重視並積極研議。

副總統進一步說明，近期為有利外國銀行擴大參與再生能源等大型專案融資，金管會已經開放外國銀行在臺分行發行新臺幣金融債券，並放寬外國銀行在臺分行及子行的授信限額規定。我國政府將會持續推動臺灣金融市場的國際化及自由化，也期望能吸引渣打集團對臺灣投入更多的金融資源，包括人才培訓、引進金融商品創新技術，繼續於臺灣金融市場的未來發展中，扮演重要的角色。

副總統認為，在經濟發展的過程中，金融產業向來具有關鍵的角色，行政院於今年6月發布「金融發展行動方案」，由銀行業、證券期貨業、保險業及金融科技等四大面向，提出推動金融整併、強化公司治理等具體策略，希望將臺灣打造為一個具前瞻性及國際競爭力的金融市場，同時借助金融的力量，支持創新轉型，協助解決公共建設財源問題與提供高齡化社會金融服務，以滿足企業與民眾對金融服務的需求與期許外，並提供我國經濟發展所需的資金動能。