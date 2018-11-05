回應55秒「史上最短辯論」 林德福：此時無聲勝有聲

遭問深澳停建後供電替代方案，林德福僅說「民眾心聲你有聽見嗎」3次後即沉默不語，手語也一臉尷尬。（記者黃佩君翻攝）

2018-11-05 13:21

〔即時新聞／綜合報導〕日前針對公投第8案的電視辯論上，國民黨立委林德福面對反方的提問，僅說「民眾心聲你有聽見嗎？」3次後就沉默不語，歷時55秒，被譏「史上最短辯論」，今林德福辯稱：「此時無聲勝有聲」。

針對公投第8案：您是否同意確立「停止新建、擴建任何燃煤發電廠或發電機組（包括深澳電廠擴建）」之能源政策？日前進行電視辯論，國民黨立委林德福質疑蔡政府「髮夾彎」，選在九合一大選前喊停，「恐怕今天說停建，明天可能又續建」，卻遭反方經濟部政務次長曾文生反問，深澳停建之後，未來台灣的電廠的分布，以及發展會是什麼？

面對反方質問，林德福未作任何回答，僅尷尬3問「民眾心聲你有聽見嗎？」，12分鐘的辯論，僅55秒就沉默不語，影片瘋傳，掀起網友熱議，網友封為「史上最短辯論」。

對此，林德福今在臉書表示，以〈別有憂愁暗根生 此時無聲勝有聲〉為題，為自己辯稱，後段12分鐘是他本已決定要如此沉默，他說：「這中間的沉默，是民眾生活苦不堪言的心聲，此時無聲勝有聲」，強調民眾不要優美詞藻，而是經濟發展，刻意藉這個機會去詢問突顯這個事實。