指辭不辭立委是假議題 姚文智：等著看我兌現政治承諾

2018-11-05 12:40

〔記者周彥妤／台北報導〕民進黨高雄市長候選人陳其邁日前辭去立委職務，全力拚選戰，展現破釜沉舟的決心。同樣有立委身分的黨籍台北市長候選人姚文智今被問及此事說，辭不辭立委都是假議題，強調說過的政治承諾就會兌現，「大家等著看吧」。

姚文智今天召開記者會，公布第二波「一步之姚」系列影片，包括「夢想的力量」、「做事的位置」、「溫柔的後盾」、「與你一起」及「圖個清爽」，當中鮮少在媒體鏡頭曝光的太太也現身。

姚文智說，很多人以為立委生活不一樣，其實跟一般人無異，這些影片就是他的日常生活紀錄。

媒體詢問，太太現身的影片提到，媒體、網路對姚文智不友善，姚文智表示，他一直認為政治是專業工作，不過團隊認為太太應該站出來，而最早讓太太現身的契機，是日前白色恐怖政治受難者自動自發幫自己辦後援會，太太家人正是受難者，那次出來後，太太就說選舉可以幫忙。

姚文智說，他一直不期待家人幫忙選舉，不要對市政或公共議題說三道四，希望他們維持這樣的角色。他也說，這2年遭到很多網路霸凌、曲解，當然也會回家消消氣，跟老婆討論一下，隔天就重新出發，太太是自己的精神支柱。

談到兒子，姚文智則說，兒子學設計，選戰影片兒子有幫忙繪圖、做3D影像，但不喜歡政治。

由於姚文智獲黨內提名後，曾說只要選第3名，就永久退出政壇，後來接受廣播節目專訪時，又說「我只要選輸了，就退出政壇」，展現參選決心。

媒體今天詢問，是否跟進陳其邁辭立委？姚文智說，他心中沒有任何罣礙，曾說過的政治承諾都會兌換；自己也是黨內選舉禮讓最多次的人，2014年市長選舉也禮讓柯文哲，強調他是說到做到的人，辭不辭立委都是假議題，不會有罣礙，「大家等著看吧」。媒體追問，選輸就退出政壇？姚則說，「我已經回答你了」。