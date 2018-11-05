陳建仁：台灣職業衞生發展經驗 説明政府改善勞工安全決心

2018-11-05 12:09

〔記者蘇永耀／台北報導〕副總統陳建仁今日上午出席「2018年亞洲職業衛生聯盟學術（Asian Network of Occupational Hygiene, ANOH）研討會」，除分享台灣職業衛生發展經驗，並說明政府強化職場安全及衛生政策之作為，關心所有勞工，也決心改善勞工的安全、健康和福祉。

副總統以英文致詞時首先感謝台灣職業衛生學會及國立陽明大學舉辦本次研討會，陳建仁指出，台灣具有先進的醫療環境，也能對本屆會議主題「探索亞洲模式」（Exploring the Asian Way）提出良好的歷史見地。在工業化帶來經濟快速成長的1960年代，職業衛生成為台灣及其他亞洲國家的重要議題。經濟成長帶來許多好處，為徹底翻轉台灣的經濟奇蹟奠下良好基礎，並將台灣從農業經濟轉型為製造業強國。但是，在我們的經濟蓬勃發展之際，煤礦災害、有機溶劑中毒及化學爆炸等事件也隨之增加。

副總統進一步指出，因此，政府開始著手立法，強化職場安全及衛生政策。台灣於1974年公布施行《勞工安全衛生法》，為亞洲之首，並於1987年及1992年分別成立行政院勞工委員會及勞工安全衛生研究所。這些進展為我們保護職工措施奠定堅實根基。但是，過去數十年來，台灣和多數亞洲國家一樣，改變甚鉅。當我們致力促進職場及人民健康時，這些改變也帶來新的職業衛生議題。

副總統說，台灣社會非常敬業，許多人長時間工作，身處全球化及現代化世界，競爭嚴峻。因此，無論大型或小型企業，都在尋求競爭優勢及提高生產力的方法。這是現代經濟的現實狀況。但這些現實以及對經濟成長的追求也帶來一些副作用。現在的員工遭遇一些職業疾病，例如肌肉痠痛及心理社會壓力等。

副總統認為，影響台灣目前職業衛生環境的主要因素是高科技。科技在台灣的經濟成就上扮演重要角色。我們是全球許多供應鏈的重要鏈結，擁有高科技技術及創新的美譽。然而，我們的成就也代表台灣的職業衛生面臨特殊挑戰。勞工因為新科技、製程、材料及化學物質而面臨新風險。

副總統提到，為因應這些新挑戰，並維護安全健康的工作環境，政府修訂1974年的《勞工安全衛生法》，並於2013年改為《職業安全衛生法》。那是一個重要的轉捩點。修法將職業安全和衛生服務的範圍擴大到所有職業和行業，並將「工作者」定義為「指勞工、自營作業者及其他受工作場所負責人指揮或監督從事勞動之人員。」因此適用所有勞動力。

談及政府已制定之政策，副總統指出，我們建立機械、設備與化學原料來源的管理機制；建立職業病防治體系；提升員工身心健康；保護女性和少年勞工；並加強定期評估製程安全系統。這些措施顯示政府關心所有的勞工，決心改善勞工的安全、健康和福祉。全民健保確保台灣每個人都能獲得優質的醫療保健。

副總統表示，「如果你是在經濟先進國家工作，台灣是個願意也有能力付出的合作夥伴；如果你是在新興的經濟國家工作，台灣有數十年的經驗可以與各位分享。」