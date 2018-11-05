黃偉哲與虧雞聯手？ 綠營：謠言！台灣人不受影響

2018-11-05 11:56

〔記者蔡文居／台南報導〕民進黨台南市長候選人黃偉哲競選總部第一戰區總督導立委葉宜津及發言人、市議員邱莉莉今天上午在《蔻蔻早餐》廣播節目，與主持人周玉蔻一起聊台南及全台選情。被詢及黃偉哲、林義豐是否互相合作一事？邱莉莉和葉宜津質疑這是國民黨釋放的謠言，強調台灣人民主素養高，不會受其影響。

有關黃偉哲選情，邱莉莉表示，黃偉哲無論在支持度及看好度都穩定在第一，雖然有些新聞事件造成影響，但仍無損黃的民調一路領先態勢。

葉宜津表示，國民黨因為自己選情需要釋放不同的謠言，卻互相矛盾，之前說林義豐是黃偉哲派出來的，後來又說林義豐搶走綠營選票，民進黨怎麼可能找一個人出來競選，卻搶走自己的票？國民黨為了解釋他們歷次釋放的不同民調結果，只好自圓其說。

邱莉莉表示，黃偉哲一路堅持理性問政的態度，以務實政策爭取選民認同，而林義豐不但沒有提出深入的政見如交通、教育，僅藉由辦活動作秀得到短暫的共鳴，但以她自身多年民代經驗判斷，其政見恐怕於法難以執行，兩人風格南轅北轍，應沒人相信他們是聯手的，高思博陣營可能有妄想症，才釋放這種消息。

至於大創案，邱莉莉表示，大創案從初選前就一路被操作，持續攻擊黃偉哲到現在，無論是高思博陣營或蘇煥智都是引用詐欺案通緝犯的錄影畫面來指控，不但沒有新的內容也無實據，身為政治人物，這樣的操弄是負面選舉的教材，而黃偉哲早在今年3月，就對這名詐欺案通緝犯提告，全案早已進入司法調查。