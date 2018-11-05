台聯不滿只勞檢他們 北市府：因為有民眾檢舉

2018-11-05 11:58

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市勞動局數月前接獲民眾檢舉，赴台灣團結聯盟黨部進行勞檢，發現其並未《勞動基準法》備置出勤紀錄，因此依照法罰9萬。台聯發言人葉智遠等人質疑勞動局裁罰無理，今早到台北市政府前抗議，指控北市府政治清算。

葉智遠質疑，該黨部僅1名正職人員，已出示簽到紀錄，為何仍挨罰？他也不滿批評北市勞動局只查台聯，不查其他政黨像統促黨、國民黨、新黨等，他認為是因為台聯不支持市長柯文哲，柯要對該黨做政治清算。

北市勞動局勞動基準科長陳昆鴻今早受訪表示，此案並非政治問題，是因為有接到民眾檢舉，所以派員到該黨部去勞檢，發現未備置出勤紀錄，因此就寄出裁處書。

對於葉智遠宣稱的簽到記錄，陳昆鴻則說那是內部會議簽到表，簽名的人員也並非該正職員工，跟《勞動基準法》所要求的出勤記錄不一樣。另針對葉智遠質疑勞動局並未對其他政黨做勞檢，勞動局說，因此案是收到民眾檢舉，若也有接到民眾提出具體事證檢舉其他政黨，也會去做勞檢。

今早葉智遠率10多位支持台聯的民眾到北市府抗議，並向勞動局檢舉其他政黨，由於葉智遠正參選台北市議員，身著參選背心，一度遭門口警衛攔下，要求依規定脫掉競選背心，雙方推擠並發生些許口角，後來葉智遠脫掉背心後，警方隨即放行讓他們進入市府。