學者：中共年發4.48億「護主」訊息 以假亂真

民進黨立委劉世芳、王定宇等人，5日舉行「境外網軍介入台灣選舉-台灣陷國安危機？」記者會。（記者叢昌瑾攝）

2018-11-05 11:59

〔記者謝君臨／台北報導〕九合一大選距今僅剩19天，近來境外網軍製造假消息介入台灣社會甚囂塵上，國防安全專家蘇紫雲表示，哈佛大學學者Gary King發現，中國的網絡「五毛」為政府及其支持者，每年發出4.48億個帖子，這有如「戈培爾效應」，謊言講久了就變成真的，呼籲政府在保障言論自由的前提下，提出具體作法。

民進黨立委劉世芳、王定宇，今協同國防安全研究院國防資源與產業研究所所長蘇紫雲博士，召開「境外網軍介入台灣選舉 台灣陷國安危機？」記者會，強調境外勢力透過社群媒體發布假消息，不但擾動台灣民心、影響選舉，更造成國安危機，呼籲政府應強化立法、設置專責機構，防杜假消息對台灣的干擾。

立委劉世芳表示，今年六月起，境外勢力以不實消息擾亂台灣民心的動作更多、力道更大；六月間，中共軍事網路媒體發布台灣要賣太平島給美國的假消息，讓外交部首度以簡體字發布新聞稿駁斥；八月，總統蔡英文出訪過境洛杉磯85度C購買咖啡，卻遭中國網友稱其為台獨企業。

此外，九月，燕子颱風重創關西機場，中國派車營救受困中國旅客，自稱中國人的台灣人也可上車，此假訊息造成優秀外交官駐大阪辦事處處長蘇啟誠輕生。

立委王定宇說，這不只是一個錯訊息，而是一種新型態的作戰，也不只是台灣在面對，美國同樣也在面對這件事，並認為台灣是在前線；王強調，這是一種「認知空間作戰」，原本是用在廣告學，用在政治上就叫「洗腦」。

立委王定宇表示，中國解放軍「戰略支援部隊」成立於2015年底，總部位於北京，在上海、青島、三亞、成都、廣州等地設有分隊，編制共10萬人，其中有3萬人是網路部隊，任務是進行情報、技術偵查、電子對抗、網絡攻防、心理戰等，專門發動中共所謂的「制腦權作戰」。

劉世芳指出，打擊境外假消息有兩個重點，第一是內容查核，第二是管理網路平台散播，政府應盡快拿出具體辦法來打擊假消息，避免引發進一步國安危機，呼籲在短期應加強查察，特別是透過「國際合作」來打擊假消息；在中期，則是強化立法、設置專責機構；長期則應提升閱聽人的媒體識讀能力。

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