韓國瑜不與丁守中合體 姚文智酸丁：又不是中國屬意人選

談到韓國瑜不與丁守中合體 ，姚文智酸丁，「你又不是中國屬意人選」。（記者周彥妤攝）

2018-11-05 11:42

〔記者周彥妤／台北報導〕國民黨原規畫在台北市長候選人丁守中11日造勢大會，安排六都黨籍候選人助攻，但近日高雄市長候選人韓國瑜表示，當日高雄將舉辦反空汙大遊行，不會北上，形同丁韓同台破局。民進黨台北市長候選人姚文智隔空向丁解釋，因為中共在北市青睞的人選是柯文哲，「不是你啊！」柯、韓是中國在台北、高雄打下的灘頭堡，「韓國瑜怎麼會跟你合體？」

姚文智今天上午提到丁韓11日不會合體一事，「丁守中委員，11月11日韓國瑜不會來啦！因為中國共產黨青睞的人選不是你啊，是柯文哲！」姚文智說，韓是中國在高雄的青睞人選，柯韓是中國在北高打下的灘頭堡，「韓國瑜怎麼會跟你合體呢？」

姚文智說，11月11日高雄反空污大遊行是下午1時開始，丁的六都合體是下午2時半開始，北高距離是一日生活圈，參加高雄完再趕赴台北，不就是韓的日常？韓之所以不跟丁合體，正是因為中國在北市青睞的人選不是丁守中。

姚也說，看到丁韓無法合體，更清楚了解中國背後操作的佈局，這場選舉已清楚可見。

談到昨日辯論會頻頻遭丁守中指打假球？姚文智則說，丁準備了20年，但對市政準備完全不夠，盡是把舊時代的想像當成新世代的拼裝車，如果市政這麼簡單，只需要這樣拼拼湊湊，「可能是資質太低」；姚更反批，真正打假球是丁，或是中國認為丁只要打假球就好，「因為你不是中國屬意人選」。

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