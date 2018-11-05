國軍飛彈車將超過200輛？ 專家：早已超過、備射飛彈約千枚

台海安全研析中心主任梅復興認為，以目前公開資訊推斷，目前國軍飛彈機動發射車就已超過200輛。（資料照）

2018-11-05 11:39

〔即時新聞／綜合報導〕媒體報導指出，飛彈機動發射車近年來在漢光電腦兵推中表現亮眼，未來國軍飛彈機動發射車將達到200輛以上，不過台海安全研析中心主任梅復興認為，以目前公開資訊推斷，目前國軍飛彈機動發射車就已超過200輛。

梅復興在臉書表示，以公開資料統計，國軍愛國者三型飛彈現有9個連，每連8輛發射車，共72輛；天弓三型防空飛彈12個連，假設每連8輛發射車，共96輛；雄風二型、三型的陸基反艦飛彈，已知7個中隊，假設每中隊8輛發射車，共56輛；雄二E巡弋飛彈編制不明，但已知量產245枚，假設備彈2至3個為基數，每輛發射車4枚，估計有20至30輛發射車。

梅復興指出，假設媒體報導的「超過200輛」的機動發射車總數不僅涵蓋國造飛彈系統，也包括外購的愛國者三型防空系統的話，發射車總數保守估計已達到244至254輛，就算扣除愛國者三型，發射車總數也接近200輛，備射飛彈約在1000枚上下，防空飛彈佔了半數以上，由於此數量不包括已規劃獲取或研發中的系統，日後進一步增長的潛力十分可觀。