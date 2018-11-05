南市2選區議員侯選人發起反賄選簽名 其他候選人反應有點冷…

無黨籍南市議員候選人陳雅慧（右）上午在佳里中山公園公開發起反賄選宣誓聯合簽署，並邀請另9位市議員候選人參加，國民黨方一峰（左）到場簽署。（記者楊金城攝）

2018-11-05 10:55

〔記者楊金城／台南報導〕台南市議員選舉第二選區應選5席，有10人參選，競選激烈，無黨籍市議員候選人陳雅慧今天上午在佳里中山公園公開發起反賄選宣誓聯合簽署並邀請另9位市議員候選人參加，國民黨方一峰、民進黨陳俊安到場簽名支持反賄選，基進黨蘇鈺雯也支持但有競選活動而未到場，其他候選人尚無回應。

方一峰說，斷黑金、反賄選、拒買票才能端正選風，當然支持。陳俊安說，反賄選，選出正派清廉的市議員才能彰顯民主價值，地方政治才能進步。

陳雅慧說，堅持端正選風、乾淨選舉，在公平競爭之下才能真正選賢與能，買票是貪污開端，公平選舉才是民主政治基石，呼籲選民一起反賄選，「我不賣票」。

陳雅慧表示，買票、賣票都是犯罪行為，檢警調要嚴密防範金錢、暴力以及各種變相賄選方式介入選舉，也希望選民若發現買票賄選情事，能及時向轄區派出所、分局報案，最高檢舉獎金500萬元，檢警調絕對會做好保密措施，民眾檢舉不用擔心身分曝光。

陳雅慧是退休老師，擔任佳里區安西里長2屆8年，這次參賽市議員，她說，以前有人在宣傳單內夾紙鈔買票，有些選民現在拿到宣傳單還會看裡頭有沒「文章」，如選風不改，政治沈淪。