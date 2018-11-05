國民黨成立律師團 稱向選舉奧步開戰

2018-11-05 10:47

〔記者林良昇／台北報導〕距離年底九合一大選不到20天，為了防止所謂選舉「奧步」，國民黨今宣布成立律師團，由台北市法規會前主委、律師葉慶元擔任召集人，宣示向所有選舉奧步開戰，國民黨也在中央黨部成立應變小組，由考紀會主委魏平政當聯絡人，應對各地選舉過程發生的變局。

九合一大選投票日在即，國民黨今宣布成立由10位律師組成的律師團，應對選前發生的任何狀況，葉慶元表示，在民主法治國家，選舉是核心價值，選舉的公正性決定了政權取向，人民意志透過選舉決定政府組成，但遺憾的是過去幾次選舉，某陣營最後階段會出奧步 利用奧步影響選舉公正性。

葉慶元舉例，前總統陳水扁的「兩顆子彈事件」、2006年高雄市長選舉的「走路工事件」，大家都還記憶猶新﹔在選舉最後階段，在競選活動已結束後，片面用不實事件影響選民選擇，造成選舉結果的偏差，這是任何民眾不樂見的事情，律師團希望用專業捍衛台灣這個國家選舉的公正性，讓人民的意志能夠透過公正的制度做選擇，讓老百姓的選擇不至於受到政客卑鄙的手段而被扭曲。

葉慶元說，律師團就像寶劍，希望寶劍不需要出鞘，讓這場選舉能很公正的舉行並結束。

魏平政表示，非常感謝其他律師願在國民黨最艱困的時候挺身而出，協助國民黨來應付這次選舉的變局，國民黨一路走來，一向以正義公道選舉，但很多選舉的奧步層出不窮，只有以不變應萬變，成立律師團就是應付這變局

魏平政是律師團的聯絡人，他在中央黨部有應變小組，有任何各地選舉變局，他會第一時間跟律師聯絡，國民黨會沙盤推演，遇到任何情況如何解決因應，這次選舉成立這律師團，就是要宣示向所有選舉奧步開戰，讓選舉真正回到選賢與能，公正客觀的地步。

國民黨律師團成員為：葉慶元、魏平政、郭蕙蘭、張少騰、顏永青、陳學驊、黃文欣、陳宏雯、蕭棋云、鍾郡。