南回青年有話說 文章被推爆

高雄新興景點棧貳庫。（記者張忠義攝）

2018-11-05 10:38

〔記者葛祐豪／高雄報導〕北漂成為選舉操弄議題，一名網友發文「我是南回青年，我也有話要說」，強調在北中南都待過的他，深深覺得高雄一直在改變，他選擇搬回高雄，表達對這城市的愛！文章也被推爆。

網友DSB520 （Yankees and Sox）在批踢踢（PTT）高雄板發文說，他是台灣內地人（指南投）， 直到五專才到高雄讀書，2004年五專畢業離開高雄時，對高雄沒有什麼太多想法。他說，後來畢業在台北工作，偶而陪女友回來高雄，會去愛河逛逛，發現愛河變亮了，之後捷運蓋好了， 世運龍騰體育場啟用， 之後北高雄也起來了 ，一個凹子底公園可以讓他待一整個下午 ，然後發現旁邊居然有漢神巨蛋百貨， 這時真的覺得高雄好不一樣。

他強調，之後女朋友成為老婆，也更常回高雄， 每次回去，老婆家人都會帶他們去不一樣的點：夢時代、 紅毛城、 旗津風車公園、 MLD台鋁、 真愛碼頭、阿公店水庫、 大東藝術中心、 蓮池潭等，「每一次回來都觸動我的心 ，看著台北遙不可及的房價 ，以及高雄的進步，再再告訴我，這是我想要居住的城市！」

DSB520表示，但最怕的就是就業問題， 常聽說南部的就業環境不好，但發現其實南部也是有可以接受的薪水，之後試投幾份履歷， 第一間給的大約是台北的7成年薪， 後來蠻幸運找到一家公司， 給的薪水跟台北差距可以接受。

他強調，跟老婆討論好幾個星期， 考慮了好久，決定「趁年輕給自己一個機會返鄉， 相信自己的選擇，會有更美好的未來」，於是在2016年搬回高雄 ，之後也在高雄買了房子。

他說，回來這2年，每年都覺得這個城市還在進步，去了澄清路重劃區同學新家參觀

，發現鳳山現在人變得超多的，有蠻多好吃的餐廳；去了總圖逛逛 ，發現居然可以在我們社區圖書館還書；搭了輕軌， 真心覺得很適合觀光用 ，串起亞洲新灣區的景點；駁二最近感覺又不一樣了，多了假日文創市集， 也多了棧貳庫。

DSB520表示，今年終於鐵路地下化了，再也不用忍受蓮池潭動不動要等5分鐘的平交道了，「在北中南都待過的我， 深深覺得高雄一直在改變，如果對這個城市有情感， 那更應該要好好珍惜感受，而我選擇了搬回高雄 ，表達我對這城市的愛！」

文章獲得網友極大迴響，網友紛紛表示：「南回青年+1！也深深感受到現在的高雄已經逐漸地在進步」、「我自己是南移青年，真的來到高雄就回不去了」、「推！ 這城市持續在進步」、「近來招商的產業進駐中， 再給5年改變更顯著」。

也有網友認為「但被詬病的是產業經濟的衰退，雖然整個大環境都不好，但高雄和其他幾個城市比較下，相對進步較少」。