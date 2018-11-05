新北美術館選前動工 綠委質疑朱立倫根本剪綵王

2018-11-05 11:21

首次上稿10:38

更新時間11:21

〔記者謝君臨、賴筱桐／台北報導〕新北市市長朱立倫將於12月中旬卸任，卻在卸任前40天發包總經費21億元的新北市立美術館興建工程，民進黨籍立委鄭運鵬、羅致政今召開「工你的 功我的 朱立倫急收割 新北美術館選前搶開工」記者會，質疑朱執意在卸任前興建工程，根本就是「剪綵王搶開工，繼任者做苦工」，非常不道德。

新北市府：難道市政建設碰到選舉就得喊停？

針對民進黨立委的批評，新北市政府發言人張其強回應，邏輯不通，難道市政建設碰到選舉就得喊停？全案一切都按程序辦理，更會接受議會監督。

新北市立美術館興建工程歷經7度招標，9月3日又宣告流標，平了「淡江大橋」7度流標不堪紀錄；立委鄭運鵬質疑，此重大工程在選前倉促發包，根本是「功勞算我的，把困難的工作留給下一任市長，非常不道德，批評新北市府大張旗鼓舉辦歡樂耶誕城，喜歡燒大錢，煙火式的活動，重大工程卻一直延宕。

立委羅致政則說，新北市立美術館於2008年由行政院統一補助，經費主要來自中央政府，但新北市府一直停擺近9年，至去年才倉促招標，總共流標7次，破了淡江大橋紀錄，更重要的是，選前第8次招標，是在10月舉行，這有兩個問題，一是工程延宕，二是預算增加，從原本的14億增加到最後的21億，且沒有遵守相關程序，也沒送到議會審核，恐有違法疑慮。

立委羅致政表示，不論是政治倫理或道德，朱立倫將於12月15日卸任，卻堅持在年底前開始動工，顯然是要剪綵，做苦工的卻是下一任市長；選前4個月應是看守期，重大決策應暫停，交給下一任首長發包，希望朱立倫做出必要調整。