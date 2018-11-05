網傳公投案「7號」排序有誤？官方：「累進」算法係真A！

2018-11-05 10:22

〔記者謝介裕／南投報導〕九合一選戰進入倒數階段，南投縣許多民眾對於10項公投案與選舉合併辦理一事，依舊不清楚，甚至質疑排序有問題，為何公投案不從1號排起？又為何從7號起頭？南投縣選舉委員會副總幹事黃志聰解釋表示，公投案件編號係採「累進」方式，之前已辦過6個公投案，所以這10案才依序從7號開始編號，且包括縣內五合一在內，縣民最多可領到15張選票。

這10項公投案及其成案編號，分別由國民黨提出的7號「反空污」、8號「反深澳電廠」及9號「反核食」，還有下一代幸福聯盟提出的10到12號「愛家3公投」，對上婚姻平權小組提出的14到15號「婚姻平權公投」，另還有13號「東奧正名」及16號「以核養綠」公投。

南投縣選舉委員會副總幹事黃志聰說，網傳「今年公投案從7號開始編碼是誤導…」，其實，這是正確的，且公投案投票方式，與選舉票一樣，採「1案1票」模式，在每一個投開票所，設置3個公投投票匭，公投案7、8、9案投第一票匭；10、11、12案投第二票匭，至於13、14、15、16案則投第三票匭。

而投票流程，則是先領投縣長、縣議員、鄉鎮市長及代表、村里長選舉選票後，再領投公投票，選票方面年滿20歲才具有投票權；公投票則年滿18歲便具有投票資格。

黃志聰進一步表示，選務人員基於公平、客觀原則，不會主動提醒民眾是否要領取公投票，正如民眾領取選票時，也不會刻意詢問要不要投縣長或鄉鎮市長、代表、村里長一樣，且依選罷法規定，每位選民只能領投1次，換言之，民眾領投選票離開投開票所後，便視同放棄領取公投票，因此，提醒民眾進入投開票所前，可上選委會官網先了解公投案及投票動線等相關內容，以確保本身應有的權益。

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