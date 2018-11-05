全國最高？ 彰縣查獲賄選行情1票3千

2018-11-05 09:44

〔記者湯世名／彰化報導〕撩落去！年底五合一選戰剩下不到20天，各地賄選傳聞不斷，從送禮到現金賄選層出不窮，其中現金買票行情也隨著選區激烈程度水漲船高，繼嘉義縣傳出某里長候選人以1票2500元賄選創全國新高紀錄後，彰化縣本月初更有某鄉鎮長候選人被查獲1票3000元，再度刷新「全國紀錄」，警調單位指投票前夕恐會喊到1票5000元高價，警調將全力查賄，讓候選人打一場乾淨公平的選戰。

彰化警方指出，縣內有部分選區的縣議員、鄉鎮長、鄉鎮市民代表或村里長選舉，由於候選人彼此實力相當，競選相當激烈，因此出現村里長綁代表，或縣議員綁鄉鎮長的「二合一」甚至「三合一」賄選，今年9月嘉義縣查獲的某里長候選人透過樁腳以1票2500元賄選，就是縣議員、代表、村里長綁在一起的「三合一」賄選，亦即縣議員及代表每票是1000元，村里長是500元。

嘉義縣某里長候選人以1票2500元賄選遭查獲，一度是全國檢警調查獲賄選現金最高的紀錄，日前彰化檢警調查獲縣內某鎮長候選人以1票3000元賄選，再度刷新「全國紀錄」，但是否與嘉義縣類似為二合一或三合一賄選，警調還要進一步偵辦。

警方指出，距年底五合一選舉投票日已剩不到20天，預料買票行情可能會依選區激烈程度再創新高，甚至出現1票4000或5000元的價碼。

警方強調，這次選舉因範圍大且候選人數多，為嚴密防範金錢、暴力及各種變相賄選方式介入選舉，將秉持警政署「積極查賄、壓制暴力及全面反賄選」等工作目標及「公正、嚴密、迅速」原則，積極偵辦以現金買票或贈送禮品等賄選方式及以恐嚇、威脅等暴力介入的選舉手段，全力維護不受任何金錢、暴力介入的選舉環境，讓候選人能打一場乾淨公平的選戰。