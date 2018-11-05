太平島月底實彈射擊太敏感 海巡署重申例行演練

太平島海巡官兵進行火砲射擊訓練。（資料照）

2018-11-05 09:42

〔記者呂伊萱／台北報導〕海巡署將於11月21日至23日在太平島環島海域實施實彈演訓，由於美軍可能在相近時間在南海軍演，引發外界聯想。不過，海巡署長李仲威今天重申，此為單純例行火炮訓練，目的是檢驗火炮妥善率，以及人員操作熟練度，並非聯合軍演。

海巡署每季循例進行東、南沙兩島防衛性武器實彈射擊訓練，今年將於11月21日至23日在太平島環島海域實施。海巡署通報指出，射擊時間自上午8時至晚上21時，並依年度訓練計畫規劃射擊武器種類進行試射，像是榴彈機槍等。

由於演訓時間靠近台灣選舉，外傳美軍也將於相近時間，在南海等海域實施軍演，引發聯想。立法院內政委員今天以「海巡署11月21至23日於太平島實彈演習及美國11月在南海舉行軍演，將擴大南海緊張情勢，對九合一大選與兩岸關係之影響與因應作為」為題，召開會議，邀請海洋委員會主委黃煌煇、中選會主委陳英鈐、海巡署長李仲威、陸委會主委陳明通、國防部副部長沈一鳴等單位代表列席報告並備詢。

李仲威會前受訪時說，該演巡單純是火炮訓練，是一年四次、從去年12月就確定的例行性演習，在3月、5月、8月、11月按照期程實施。不是聯合軍演。演習目的則是檢驗火炮妥善率，以及人員操作熟練度，希望按期程做演練。

李仲威回答時也說，現在誰也沒有辦法有效地完整掌握南海情勢變化，外傳美軍軍演等訊息，海巡署將持續關注南海情勢發展，做出最好判斷，因應南海局勢。

至於過往實彈演習後，越南外交部會發表抗議。李仲威重申，我們在自己國土演訓，是宣示主權、防衛作戰必須的訓練，希望大家相互尊重，外交部已明確表達國家立場。

外交部發言人李憲章上週對此表示，我基於國家主權進行相關作為是很自然的情形，希望相關國家理性看待。