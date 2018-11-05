網球名將王宇佐南漂定居高雄 強調高雄是一個永遠的家

網球名將王宇佐。（資料照，記者黃志源攝）

2018-11-05 08:36

〔記者葛祐豪／高雄報導〕很多人不知道，與盧彥勳齊名的網球名將王宇佐，已隨愛妻定居高雄，他強調「在國外那麼久，會想說高雄市是一個永遠的家，因為高雄人蠻有溫度的！」

王宇佐這支短片，是由一群深愛高雄的義勇者，各憑專長在極短的時間內合力攝製完成，他們強調：「就是因為愛高雄、不分族群與顏色、不忍高雄被傷，只是愛。」

今年33歲的王宇佐，在國際網壇單打最高排名為85名（2006年3月），大滿貫成績方面，曾打進過澳網第二輪、溫網第二輪、美網第二輪，並多次代表台灣，參加台維斯杯、亞運、東亞運等。

王宇佐出生在沙烏地阿拉伯，成長與學習大多在台北生活、雙親則現居於台中，20多年間，曾到過世界許多城市、經歷無數的比賽征戰。

3年前，王宇佐跟隨愛情的腳步，再次來到高雄，不是把愛人帶到別的城市去，而是選擇在此定居，漸漸地習慣高雄的人文息氣。

今年起，王宇佐不仰賴任何單位協助，他與老婆May楊，在大寮選定適當地址，建立自己的網球訓練基地，雖然只有小小一片球場，卻是一個屬於他們自己與後輩選手，一起盡情揮灑球技的網球天堂。

王宇佐說，高雄有海也有山，這是非常適合運動員生息訓練的一個城市，因為好的練習場地，對選手生涯是很重要的，但他也希望能盡快看到高雄各區都成立運動中心。

王宇佐強調，有時候出差上台北，他都避免住在台北，想當天就可以回高雄，現在已經習慣這邊的生活步調與節奏，「在國外那麼久，會想說高雄市一個永遠的家，因為高雄人蠻有溫度的！」

王宇佐在臉書上說：「其實那些政治跟選舉的事，都離我們這種運動員很遠，整天在球場、醫院、健身房之間穿梭，哪裡懂什麼建設、經濟的東西。」

王宇佐強調：「我只是，真的很喜歡住在高雄。流浪漢定下來了，在這個溫暖的城市。」