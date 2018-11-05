花媽心內話：憂「假力量」、「亂流」打擊台灣價值

總統府秘書長陳菊憂心假力量、亂流打擊台灣價值，呼籲大家守護真實的、善良的、進步的真力量（記者王榮祥攝）

2018-11-05 08:21

〔記者王榮祥／高雄報導〕總統府秘書長陳菊指出，有一股假力量，運用假消息、假新聞並掌握網路，正在打擊台灣價值，她形容這是「亂流」﹗大聲疾呼高雄鄉親一起守護傳統價值、真實的、善良的、帶領高雄進步的真力量。

陳菊昨晚為陳其邁站台，刻意將光環留給陳其邁與遠道而來的蘇貞昌等嘉賓，卻在簡短有力的致詞裡，透露她對高雄的深厚情感與憂心。

她說，最近每週回來，心理感受很深，高雄過去在黨外時期跟民進黨成立後，總是給台灣很感動的所在，而這兩個多月來、突然感覺高雄有很大轉變，跟印象中高雄人對抗威權、對抗國民黨統治、高雄人勇敢在每一個民主發展過程的承擔付出，不太一樣。

陳菊形容，高雄好像有一股力量，正在打擊台灣價值，也讓高雄在這場選戰，成為全台灣、全世界關心台灣政治發展的地方，想瞭解高雄到底是怎麼了﹖

陳菊指出，國民黨隨便派一個人來這，然後用假消息、假新聞，所有假的東西，再掌握網路，就可以把高雄從謝長廷時期打拚廿年來的成果，打的東倒西歪﹔她感慨這種假的力量對民主政治影響很大，現在全世界都在看，這款假新聞、假消息的衝擊，以及民主政治真實善良、正面正氣等兩種力量的對決。

她進一步質疑，除了假消息、假新聞，最近連寺廟神明籤詩都作假，對天對地都對不住，但「他們」竟覺得很自然﹗﹖陳菊直言，如果假的東西可在高雄行騙天下、毫無虧欠，高雄人一定要守護傳統價值，真實的、善良的、帶領高雄進步的這股力量。

陳菊說，她在高雄打拚十二年，感謝大家對她的疼惜，今天為台灣發展進步，到台北幫助蔡英文總統，沒想到一股「亂流」把高雄打的東倒西歪，但她相信高雄父老兄弟，一定會在選舉關鍵時刻站出來。

她說，民進黨從黨外到現在，始終承擔歷史責任，做不夠好一定可以檢討，但民進黨為台灣打拚，守護台灣價值與方向都是正確的，希望鄉親在關鍵時，跟民進黨站在一起，發揮熱情、守護台灣，讓陳其邁接班成功、一棒接一棒、陳其邁最棒。

陳菊引述吳敦義的話，吳敦義說他與韓國瑜、許崑源是天作之合，她質疑這款的人要帶領高雄﹖大家要勇敢站出來，以免高雄恢復過去時代、回到國民黨統治高雄時代﹗

陳菊也列舉高雄市政府團隊對前鎮小港的建設成果，例如205兵工場遷廠，國民黨講了很久，卻是民進黨執政後，透過立委一起努力確定兵工場先建後遷、一定遷廠，這是國民黨時代做不到的事。

而亞洲新灣區，以及台灣最好的圖書館都在前鎮，高雄捷運黃線也是從前鎮當起點，這都是重大建設，市府團隊做到這階段，希望能要交給陳其邁繼續執行，盼望大家支持陳其邁，支持民進黨在前鎮小港優質市議員，希望大家給民進黨在台灣民主承擔過程中給予鼓勵。