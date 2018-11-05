時力立委為陳其邁站台 洪慈庸：當高雄人是驕傲的事

2018-11-05 07:42

〔記者王榮祥／高雄報導〕選舉倒數關鍵時刻，民進黨高雄市長陳其邁首度獲得時代力量立委助陣，也凸顯陳其邁與新世代理念的深厚聯結﹔時力立委洪慈庸、林昶佐，昨晚專程南下高雄力挺陳其邁，身懷六甲的洪慈庸透露自己曾在高雄工作，其實當初很想在高雄買房，她覺得當高雄人是件很驕傲的事﹗

陳其邁前鎮後援會成立大會昨晚盛大登場，現場湧入近萬鄉親，除了民進黨立委、市議員候選人齊聚，時代力量也首度為陳其邁站台。

林昶佐說，25年前韓國瑜、陳其邁都是立委，但韓國瑜從來沒關心過高雄議題，國民黨執政長久以來、南北資源分配不均的問題也沒有提出，現在來選高雄市長才講的自己好像很關心﹔他並指韓國瑜2001年在立法院經濟委員會20幾次質詢，前後只去過4次，質疑這種民代怎麼拚經濟﹖

林昶佐進一步表示，陳其邁20多年前早就開始為高雄努力，在立院不斷替高雄爭取權益，同樣是立委，一個什麼都沒說，一個持續為高雄打拚。

洪慈庸說，2003年就到高雄工作，後來因為家裡的事才回台中，她看著高雄多年來一步一腳印的成長與發展，再看到現在很多人批評，實在很不捨，因此即使懷孕，還是特別下來高雄。

她透露，當初其實很想在高雄買房子，因為「作高雄人是一件很驕傲的事」，候選人如果亂講話就要選市長，大家說有道理嗎？

在時力立委為陳其邁站台前，陳其邁早先也曾公開為時力高雄市議員候選人站台，展現雙方共同價值與情誼。