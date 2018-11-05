277萬人變500萬人！陳其邁批韓國瑜不清楚高雄人口

民進黨新北市長候選人蘇貞昌，昨晚南下高雄為高雄市長候選人陳其邁站台。（圖：陳其邁競辦提供）

2018-11-05 07:38

沒變500萬就捐出財產…陳其邁邀韓國瑜發誓

〔記者方志賢、王榮祥、葛祐豪／高雄報導〕高雄市長選戰日趨激烈，高雄市長候選人陳其邁昨晚在三民區後援會成立大會上，向國民黨市長候選人韓國瑜下戰帖，指韓國瑜說10年內把高雄人口從277萬人變成500萬人，是「吹牛吹過頭」，他要請韓國瑜到三鳳宮發誓，如果做不到，韓是不是要把他的財產及維多利亞貴族學校全捐出來！

高雄市目前人口277萬餘人。韓國瑜喊出10年內要讓高雄市人口成長到500萬人，頻遭各方打臉；他昨受訪時又脫口而出說，這是一個願景，「高雄人口為何不能從400萬成長到500萬」？韓陣營昨晚解釋，這是韓國瑜一時口誤，他之前在多次場合中，都曾講過高雄市人口有270多萬人。立委王定宇諷說，終於弄懂了，韓國瑜的政見高雄人口成長到五百萬，原來是因韓根本搞錯數字！

請韓到三鳳宮 告訴大家如何變出來

陳其邁抨擊韓國瑜對高雄人口數完全不清楚，說要從400萬人變成500萬人，這有可能嗎？未免吹牛吹過頭了！連小朋友都知道目前高雄人口數是277萬人，如何變成400萬人？一個連高雄人口都搞不清楚的人，如何競選高雄市長？

陳其邁說，一個完全不了解高雄、天天唱衰、嘲笑高雄的人，有資格當高雄市長嗎？他要向韓國瑜下戰帖，請韓到三鳳宮發誓，不用斬雞頭，只要告訴大家，如何在10年內把高雄人口277萬人變成500萬人。他也要請問韓國瑜，高雄人口如果沒增到500萬，是不是要把家裡的財產及維多利亞貴族學校捐出來？

韓反嗆陳 連訂個宏偉目標勇氣都沒

韓國瑜則表示，如果高雄要走向國際化大都市，並大量吸引外資投資，外漂子弟回鄉，投資客會來，加上外縣市的人也會來高雄，就像40年前的高雄一樣，澎湖、屏東、台南、嘉義人都來了，他想問對手，為什麼高雄不能變成400萬到500萬的大都市？難道我們連訂下一個宏偉目標的勇氣都喪失了嗎？