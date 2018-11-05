網路「空戰」打擊高雄 地方促藍營籲支持者理性

2018-11-05 00:11

〔記者陳文嬋／高雄報導〕選戰倒數打得火熱，近來網路「空戰」攻擊高雄，傷害高雄人的自信心，地方以高雄為榮，認為城市轉型與進步，需要時間來努力，希望藍營呼籲支持者回歸理性，打一場有格調的選舉。

英國知名國際旅行指南《孤獨星球》今年將高雄評為世界10個最佳旅遊城市第五名，國家地理頻道也稱讚高雄有機會努力成為21世紀城市發展新典範，凸顯高雄蛻變美麗揚名國際。

高雄民眾近來發現鋪天蓋地網路「空戰」攻勢、網路霸凌，壓制住理性的、在地的觀點，無法發出聲音來，大家熱愛高雄這塊土地，憂心這次選舉「空戰」傷害城市的自信。

民進黨立委許智傑表示，國民黨高雄市長候選人韓國瑜說選舉不要抹黑，卻不斷批評高雄又老又窮，是最源頭也是最大抹黑，他喊出愛高雄、以高雄人為榮，要求韓國瑜停止抹黑高雄，呼籲支持者回歸理性，打一場有格調的選舉。

基進黨鳳山區市議員候選人李雨蓁表示，過去國民黨執政53年重北輕南，高雄20年來打下轉型基礎，高雄人找回自信，但產業轉型需要時間，近來藍營鋪天蓋地網路「空戰」攻勢，出現人身攻擊等字眼，不但影響選情，更傷害城市的自信。

她痛批韓國瑜帶頭批評高雄，打負面烏賊戰，放任支持者在網路謾罵，應約束支持者理性，言論自由之所以寶貴，是以不侵犯他人權益為前提，她呼籲民眾面對到這樣的沉默螺旋，愈要勇敢為在地發聲，挺身捍衛台灣的民主價值。

李雨蓁指出，美國已證實中國企圖影響美國期中選舉，這次高雄選戰可能就是中國練兵網軍的前哨戰，利用網路風向與聲量影響「低政治參與族群」投票意向，成為台灣民主政治與中國思想控制的對決，呼籲政府嚴肅正視，並儘速擬訂防干預政策。