4年前就想投姚文智 衛福部長：今年總算能貫徹決定

除了副總統陳建仁出席相挺姚文智外，衛福部長陳時中更提到，4年前就很想把市長票投給姚文智，今年總算能得償所願。（記者周彥妤攝）

2018-11-04 23:59

〔記者周彥妤／台北報導〕民進黨台北市長候選人姚文智今天結束電視辯論會，再前往「翻轉台北從『齒』開始」牙醫師後援會成立大會，除了副總統陳建仁出席相挺，衛福部長陳時中更提到，「4年前」就很想把市長票投給姚文智，今年總算能得償所願。姚也提到，相信今天辯論後，他的民調會再多10%，10日第二場辯論又再多10%，18日舉辦「手牽手護台北」活動後再多10%，繼而在24日贏得勝選。

陳時中表示，姚文智對市政的創意、遠見令人驚嘆，尤其4年前首創「遷機場3D政策影片」令他十分欣賞，當時就很想投給姚，可惜投票沒看到姚的名字，今年選票總算會出現，這次要貫徹4年前的決定，要將手中一票投給姚文智。

陳說，白色力量應該是很好的力量，可惜4年來柯文哲交白卷，許多弊案都沒有交代，尤其是每次經過大巨蛋最讓他覺得心痛，市區精華地放在那裏荒蕪對市民來講是多大傷害，4年前市民給了柯文哲最高的票數最大的鼓舞，但卻換來一張白卷。

陳也提到，市政應該嚴肅看待，未來需要有眼光、格局、看法、執行力的姚文智來當市長，大家要痛定思痛，不要再讓瘋瘋癲癲的人在首都搞笑，該讓綠色執政重新回到首都，讓姚文智改變台北，帶來全新的國家首都。

副總統陳建仁則表示，4年來北市是否改變大家心知肚明，這場選戰因為假新聞、網路謠言滿天飛，所以很難打；以高雄為例，有人說高雄「又老又窮」，根本令人無法置信，自己就住高雄，最了解高雄在前任高雄市長謝長廷、陳菊任內脫胎換骨，2013年國際宜居城市獎就拿到四金三銀三銅，卻有人睜眼說瞎話說高雄又老又窮。

陳建仁說，姚文智是民進黨青壯世代備受期待的好人才，能在民眾需求中看見自己背負的責任；這場選舉不僅是地方選舉，更重要的是守護台灣價值、捍衛民主的選舉，呼籲外界務必相挺。

姚文智致詞則說，辯論完就馬上趕來，大家看到他笑咪咪進來，就知道辯論結果令人滿意，相信今天辯論完後就會多10%，11月10日第二場辯論會後再加10%，11月18日大家一起站出來牽手護台北後再多10%，最重要的是11月24日一定能勝選。