第三度到竹市拉抬許明財 馬英九：對選情有信心

前總統馬英九晚間第三度來到新竹市，為市長候選人許明財拉抬選情，並徒步掃街拜票，送給許明財「馬到成功」木雕，對竹市選情有信心。（記者洪美秀攝）

2018-11-04 21:46

［記者洪美秀／新竹報導］前總統馬英九今晚在新竹地區趴趴走，晚間7點半先是陪國民黨新竹市長候選人許明財到竹市巨城購物中心周邊商家徒步掃街拜票，希望藉此拉抬許明財人氣，馬英九對許明財的選情有信心，直說，這是他第3次到竹市為許明財輔選，也送給許明財「馬到成功」的木雕，肯定許明財是老馬識途、馬力十足、馬不停蹄、一馬當先，一定能馬到成功。

馬英九陪同許明財徒步掃街拜票，沿途不少民眾都來握手、拍照，還有的坐著吃晚餐，看到馬英九來，還分享美食，讓還未吃晚餐的馬英九直呼好貼心，對新竹美食很讚賞。

馬英九隨後到巨城購物中心的噴水池廣場與民眾合影，並送給市長候選人許明財一座「馬到成功」木雕，也對竹市選情有信心，他說，許明財當過市長，是有經驗的人，尤其他用一雙腳馬不停蹄踏過竹市每個角落，一定是馬力十足有體力的人，相信他能一馬當先、馬到成功。

許明財也對選情充滿信心，他說，國民黨支持者已回穩及回來了，有前總統馬英九的加持，他會快馬加鞭，贏回藍天。

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