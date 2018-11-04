選前放利多 蔡英文承諾：高雄捷運紅線延伸林園

2018-11-04 20:33

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄捷運紅線延伸林園地方爭取多年，總統蔡英文今天親自到林園區宣布好消息，她說，蔡英文的中央政府、賴清德的行政院及高雄市政府，「會一起把它完成」。陳其邁則說，他當選市長，會在8年內完成所有捷運路網。

蔡英文在陳其邁妻子吳虹及當地立委林岱樺、副議長蔡昌達、市議員李雨庭、市議員候選人韓賜村等人陪同下，前往廣應廟參香，廟前廣場聚集居民，引領盼望蔡英文親口承諾捷運紅線延伸林園案。

蔡英文致詞時說，進場時有人大聲對著她說：「總統，我們林園人要捷運紅線延伸到林園！」她頻頻問民眾：「這是大家的心聲嗎？」獲得熱烈回應，將現場氣氛炒得火熱。

她表示，林園必須有更好發展，因此，蔡英文的中央政府、賴清德的行政院及高雄市政府，「會一起把它完成」，她強調大家會一起努力。

陳其邁陪同蔡英文到大樹區東照山關帝廟參拜時指出，台北捷運有很多條路線，但高雄只有紅線、橘線2條，在馬英九執政時期，單是捷運紅線延伸岡山，才短短幾公里，就被退了27次，後來在蔡英文總統支持下，現在已經延伸到路竹。

工程經費達1140億元的捷運黃線定案，陳其邁說，捷運黃線將把鳥松、鳳山、前鎮、苓雅等熱鬧地區連結起來，建構成完整綠色交通網，他當市長後，8年內會完成所有捷運路網。