台中市議員候選人周永鴻造勢晚會，周永鴻與市長林佳龍一起比出市長選二號林佳龍，市議員選四號周永鴻。（記者歐素美攝）

2018-11-04 22:48

〔記者歐素美／台中報導〕台中市第五選區（潭子、大雅、神岡）議員候選人周永鴻於今天在神岡萬興宮舉辦「強棒出擊、前進議會」造勢晚會，市長林佳龍、立委何欣純、洪慈庸、台中市社會局長呂建德、台中市議員兼民進黨台中市黨部主委何明杰皆前往站台。

周永鴻造勢晚會以棒球賽意象貫穿全場，市長林佳龍代表「台中隊長」，周永鴻是背負全壘打大責的「王牌第四棒打者」，並邀請台壽保成棒隊球員鄭達鴻、華威文創壘球隊，一同大力揮棒擊出超大型4號球，大家一起將周永鴻送進台中市議會。

台中市長林佳龍說，周永鴻在中央與地方都有實務經歷，也是產業界的高級人才，是民進黨唯一一位在神岡深耕的議員候選人，必須要讓他踏入議會，服務潭雅神的民眾，並特地在周永鴻的背上簽名背書，要鄉親放心相信他的推薦，並說在萬興宮媽祖的見證之下，與鄉親約定用選票支持周永鴻。

立委何欣純、洪慈庸則表示，會在中央跟周永鴻配合，一同建設地方；民進黨台中市黨部主委何明杰表示，周永鴻是民進黨內的優秀青年，曾擔任民進黨青年部主任及民進黨台中市黨部執行長，要大家給周永鴻一個機會；台中市社會局長呂建德則稱讚周永鴻對長者的政見，會一同推動優化敬老愛心卡的功能。

周永鴻表示，潭雅神是他生根的地方，他會用愛惜鄉土的心，為地方作出貢獻，拜託在場鄉親，11月24日，市長投2號林佳龍、議員投4號周永鴻。

現場並安排薩克斯風及川劇變臉表演，周永鴻競選團隊並製印二號林佳龍、四號周永鴻的質感紙袋，並設置打卡送面膜的活動。