脫口「擊潰丁守中」疑是「真心話」？ 郝龍斌回應了...

郝龍斌（右）昨天為丁守中（右）助選卻脫口說出「擊潰丁守中」，到今天仍然是網友熱門話題。（資料照，記者廖振輝攝）

2018-11-04 19:54

〔即時新聞／綜合報導〕11月24日為九合一大選，前台北市長郝龍斌替同黨候選人丁守中站台，在群情激昂中對著丁守中支持者口誤大喊「擊潰丁守中」，被網友質疑「不小心說出真心話」，郝龍斌今（4）日對此表示，「感謝大家的熱烈分享」，並使用代表尷尬的表情符號。

郝龍斌在臉書上，先以表示尷尬、難為情的表情符號向民眾致謝，接著表示從自己口誤至今，影片已被網友多次轉載討論，「收到如雪片般飛來的訊息，問『郝龍斌，你累了嗎？』」郝對此指出，由於自己在全台都有輔選活動，相當勞累，因此對丁守中感到抱歉，「只好請我家人快去幫我買幾箱蠻牛」。

丁守中昨天在大安文山區舉辦造勢活動，郝龍斌、前總統馬英九、國民黨主席吳敦義、新北市長朱立倫等人都到場力挺。郝龍斌上台後表示，「我們用懸殊的比例，擊潰民進黨的候選人，擊潰丁守中，我們擊潰......對不起對不起，擊潰柯文哲」雖然及時更正，但台下已爆出哄堂大笑，丁守中臉色也相當尷尬。

許多網友看見影片後，均感到相當爆笑，紛紛留言指出「豬隊友就是豬隊友」、「不小心說出真心話」、「老是分配到奇怪隊友」、「下一句是連勝文凍蒜」、「保力達蠻牛新廣告有梗了」、「連里長都選不上也可以助選」、「豬隊友不分藍綠」、「笑死，講話太實在了」。

相關影音