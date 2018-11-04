搶攻親子選票 台中林德宇邀親子聽故事

民進黨第13選區（大里、霧峰）市議員候選人林德宇（右1）今天舉辦「草地聽故事」活動，戴上頭套開心和親子互動。（記者陳建志攝）

2018-11-04 22:52

〔記者陳建志／台中報導〕選戰到數20天，候選人全力衝刺選票，民進黨台中第13選區（大里、霧峰）市議員候選人林德宇，因關心親子議題，已連續舉辦多場兒童劇，今天再度舉辦「草地聽故事」活動，邀請陸爸爸說故事，希望小朋友愛上閱讀，親子也能走出戶外。

民進黨大里、霧峰選區市議員候選人林德宇，投入選戰至今，已邀請小青蛙劇團、好玩的劇團演出兩場精彩的兒童劇，今天再度邀請陸爸爸說演故事劇場及體能工作坊到大新兒童公園舉辦說故事活動，吸引數百位親子到場聚精會神聆聽故事，林德宇也戴上動物頭套，開心和小朋友互動。

林德宇說，自己兩個小孩都喜歡聽故事，而且每次說故事時都非常專注的聆聽，甚至欲罷不能，要求再講一本，因喜歡聽故事的小朋友也會喜歡閱讀，而閱讀是啟發小朋友心智最好的方法，希望藉由說故事活動，讓家長也能多陪小孩看書、說故事。

林德宇並說，未來若能當選，將運用行政管理與執行力，推動在公園、校園設置十二感官遊具，建構友善的親子共學、共遊空間，並引進親子藝文劇團，充實閱讀資源，成為大里、霧峰親子議題的代言人。