陳其邁要趙天麟生15個 原因竟是為了他⋯

高雄市長候選人陳其邁於黃文益競選總部成立會上，調侃自己52歲難再生小孩，拜託首次參選的年輕候選人黃文益及立委趙天麟拼生育，1人生15個，為了幫韓國瑜達成政見。（記者黃良傑攝）

2018-11-04 20:42

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市長候選人陳其邁今於黃文益競選總部成立會上，調侃自己52歲難再生小孩了，拜託首次參選的年輕候選人黃文益及立委趙天麟拚生育，但就算每個家庭多生15個小孩，也無法達到對手韓國瑜「10年高市增加到500萬人口」政見。

陳其邁指出韓國瑜的「黑白講」已經變成習慣了，也變成是他的一種職業，如果國民黨或韓主委有辦法，沒有「黑白講」，是不是應該把10年要增加223萬人口的方法説出來，讓全民檢驗可行還是假的？

陳其邁直指台灣人口增加速度最快的一次，就是國民黨從中國逃到台灣，台灣人口才會增加100至200萬人，開出這樣的政見，實在有夠離譜、荒謬，想和韓好好辯論，問他人口怎麼才能增加223萬，500萬人口剛好是高雄市加桃園市人口總數，難不成要請桃園市人口遷到高雄市，這樣才可能實現韓總的支票。

陳其邁呼籲韓國瑜接受辯論，把政見支票如何實施兌現說清楚，好好接受全民檢驗，他還要請問韓，「太平島怎麼挖石油？」、「帶了摩鐵摩天輪會有什麼後果」，陳強調會規規矩矩正派拚經濟，「我們要發正財，不要發橫財！」只有認真規矩打拚，把橋頭科學園區做好，創造3萬個就業機會、6千億產値，將全世界最有價值、競爭力的半導體產業請來共拼經濟，也會加速開發亞洲新灣區，創造更多的產値和就業機會。

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