推北漂南回！虧雞福來爹要漂中北部資、勞方都回台南

南市長候選人林義豐（左前藍西裝者）與粉絲開心玩自拍。（記者王俊忠攝）

2018-11-04 19:34

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市長候選人、「虧雞福來爹」林義豐今下午舉行「北漂南回」粉絲見面會，許多熱情粉絲熱情參與、還要求合影留念。林義豐表示，如他當選市長，會推動磁鐵經濟，設法讓漂到中、北部的廠商與勞工，能回到台南設廠及定居工作。

林義豐指出，「北漂南回」指的是漂到北部的廠商與勞工都能回到台南，磁鐵經濟要做的是獎勵中、北部廠商到台南設廠、開公司，市府依廠商個案情形給予百萬元到千萬元的獎勵；而在工廠或公司開設24個月後，全國各地勞工搬到台南居住、工作，可申請1戶10萬元的搬家補助。

林義豐希望台南再增加科工區、觀光景點，讓市民能多些「賺吃」的機會。對於勞工薪水部分，他也說，在他上任市長24個月之後，能對所有勞工月薪補貼到3萬元標準；此外，他也擬定1坪8萬8千元的青年住宅優惠方案、生育補助6萬元、自用住宅免地價稅、房屋稅調降3成等6大宜居政見，要讓台南北漂的勞工都能早日回歸故鄉。

對於龍崎區事業廢棄物掩埋場計畫，林義豐強調，他絕不容許台南作為南部所有廢棄物的處理中心，他反對興建龍崎事業廢棄物掩埋場。