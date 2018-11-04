丁守中今辯論承認 拿了婦聯會20萬

今日缺席辯論會的台北市長柯文哲上周末與婦聯會主委雷倩座談，以「現在運作都好好的，以後不會再發生，你管它過去在幹什麼？」聲援婦聯會。圖為婦聯會美齡樓。（資料照）

2018-11-04 19:25

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨台北市長候選人丁守中今日在電視辯論會上承認，他拿了婦聯會20萬元，且都有正常申報，並主張當選後要在二二八公園內設置慰安婦銅像，因歷史不能遺忘。

至於上週台北市長柯文哲以「現在運作都好好的，以後不會再發生，你管它過去在幹什麼？」聲援婦聯會，今日缺席這場TVBS主辦的電視辯論會。

根據黨產會調查，婦聯會為國民黨之附隨組織，過去每逢選舉替國民黨動員及催出婦女，更以勞軍捐財產資助國民黨旗下基金會及藍營人士。

黨產會日前查出，婦聯會近10年捐給國民黨及其基金會高達6億多元，在丁守中參選上屆立委選舉，婦聯會更捐出20萬元給丁守中，另外包含侯彩鳳、蔣孝嚴、黃昭順、朱鳳芝等4人，也各拿了婦聯會20萬元。

對此，黨產會委員表示，「這否認不了」，因在婦聯會先前提供給黨產會資料中，第一頁就有丁守中拿婦聯會錢的紀錄，且婦聯會清一色只捐錢給國民黨，其他國內上百政黨皆無，這不是國民黨的附隨組織，什麼才是附隨組織。