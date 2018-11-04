「以核養綠」燃煤竟增10％ 曾文生：是擁核增煤擋綠公投

2018-11-04 19:15

〔記者黃佩君／台北報導〕公投第16案「支持核電」公投今舉辦首場電視辯論會，正方代表「台灣鯛民」作者廖彥朋呼籲「重啟核四只需要五百億，完工要六到七年，2025就有核四可用」，並稱核廢料處理容易，「只是幾個體育館的size就放進去了」。而反方經濟部次長曾文生批評正方，在拉連署時並未說明，依據正方提案，到2025年燃煤會變成40%，比「非核家園」提案還多出10%；他也批評，正方混淆醫療放射廢棄物與高階核廢料差異，對燃料棒等高階核廢「全世界的政府都還在傷腦筋。」

公投第16案「支持核電」全文要求同意「廢除電業法第95條第1項，即廢除『核能發電設備應於中華民國一百十四年以前，全部停止運轉』之條文？」，今下午舉行首場電視辯論。正方由公投發起人、「台灣鯛民」作者廖彥朋擔任，反方則由經濟部次長曾文生出馬。

廖彥朋開宗明義即表示希望大家繼續使用核電，他認為民進黨政府是「躁進的再生能源政策」，而每年只能增加十億度電，需求卻有五十億的成長下，「太陽能面積要是現在的五倍、風機是現在的五倍」，認為使用再生能源是不穩健的政策。

他也強調，2014年反核公投收集到的連署書有12萬份、本次是34萬份，「已經證明支持核能的人是反核的3倍」，要求「挽回四年前的錯誤，重啟核四，只需要五百億、27萬瓩，完工要六到七年」、「2025我們會有核四可用」。

他也強調核廢料容易處理，並舉出瑞士核廢料處理場照片強調「核廢料真的很多嗎，瑞士堆放40幾年的核廢料，只是幾個體育館的size就放進去了。」

而曾文生反駁表示，擁核方所謂「節能家園」政策讓他非常震驚，因為2025年燃煤機組竟高達40％，較目前政府「非核家園」的30%還要多出10%，不減反增。

他也強調需特別與關心空汙的朋友尤其中部地區說明，目前政府進行各項友善降載工作，讓燃煤機組在冬天降載；而擁核方提案燃煤機組達40%，也就是「除了老舊的燃煤電廠不能除役以外，冬天友善的降載也一律不能作。中部朋友要求的從燃煤換成燃氣，依照提案方的配比，一樣不能做。」

他也強調，相信有非常多連署人是因為相信核電機組運轉可減少空汙，但「真正的真相就是要提高燃煤機組的比例」，他也反問擁核方是否有在要求連署的時候跟社會大眾明確說明此事，廖彥朋則未正面回答，僅強調目前燃煤已有45%。

而對核廢問題，曾文生也表示擁核方故意「偷換概念」，混淆醫療放射廢棄物等低階核廢料與燃料棒等高階核廢差異。

曾文生說，目前高階核廢全世界的政府都在傷腦筋，不是簡單講可以處理就是可以處理，現在僅有芬蘭在發展最終處置場，擁核方提出的瑞典有好幾個許可都尚未取得。

他強調，擁核方的方案根本是「擁核、增煤、擋綠」。以擁核方案估算，實際到2025年燃煤還會超過40%，因為核一、二目前依法已無法提出延役，靠核三與核四勉強拼湊的一個機組，也只能供應8.5%電力，不到10%。

他反駁，「依照你的主張，再生能源這樣不看好，你核電20%根本達不到，不是要用火力補是要用什麼補？你們燃煤40%，其實根本還是低估。」