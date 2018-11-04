鄭朝方婦幼政策 加碼提公園、托育、教育館3目標

民進黨新竹縣長候選人鄭朝方今天公布婦幼政策，除了營養午餐、食農教育與環境教育政策，並另外提出特色化公園、提升托育資源、設置科學教育博物館等3項教育目標。（記者廖雪茹攝）

2018-11-04 20:11

〔記者廖雪茹／新竹報導〕民進黨新竹縣長候選人鄭朝方今天公布婦幼政策，除了原有的優化營養午餐、食農教育與環境教育政策以外，並另外提出特色化公園、提升托育資源與教育軟硬體資源、設置科學教育博物館等3項教育目標。

鄭朝方表示，根據統計106年新竹縣政府編列的兒少福利預算是全國倒數第5名。特殊境遇家庭補助的訪視率未達80%，一樣吊車尾。家庭福利服務資源的設置數也不符合標準，全盤檢討下來，新竹縣的婦幼福利績效考核被列為丁等，名列排全台最末位。

鄭朝方表示，除了原有的優化營養午餐、食農教育與環境教育政策以外，他提出另外三項教育目標，第一，特色化公園，因有不少家長向他反映，新竹縣遍佈罐頭公園，對孩子沒有吸引力，也沒有教育意涵，因此他要結合頭前溪河濱綠地，用百年建設概念，增加各鄉鎮親子休憩場域，發展出主題公園，讓親子活動永續發展。

鄭朝方說，其次是提升托育資源與教育軟硬體資源，推動不同世代之間的共學傳承文化。托育資源必須要平價與普及，減輕年輕、弱勢家庭負擔，包括托育資源中心社區化、居家保母社區化、增設公共托嬰中心，達到一鄉鎮一公共托嬰中心、並鼓勵企業增設附屬托育中心等，都是未來努力的目標。

第三，結合大新竹科學園區、中央研究機構與科技新創，為孩子設置科學教育博物館。透過竹縣原有的資源，讓孩子從小就能培養對人文、科學等各領域的興趣。

鄭朝方還說，另外也要提高生育補助，生育一胎補助1萬5000元、第二胎以上每胎增加5000元。4到6歲幼兒的托育補助，每年每人補助3萬元，透過這些政策，他要讓家長在新竹縣生活沒有負擔。