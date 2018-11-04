38前年遭查禁的《磺溪一老人》 今天再度出版！

石錫勳的女兒石美莎也來參加新書發表會。（記者林良哲攝）

2018-11-04 20:09

〔記者林良哲／彰化報導〕台灣民主運動前輩王燈岸在1980年出版了《磺溪一老人》一書，介紹彰化的民主前輩石錫勳的一生奮鬥，甫出版即遭國防部查禁，38年後，王燈岸的女兒王鏡玲今天將此書重新出版，並在彰化市舉辦新書發表會。她說，這本書不但是石錫勳為民主奮鬥一生的過程，也在戒嚴時期與白色恐怖年代，見證了王燈岸與石錫勳二人的友誼。

1979年12月，高雄市發生美麗島事件，台灣多位重要黨外人士遭政府逮捕與審判，全台風聲鶴唳、草木皆兵，致使民主火苗幾乎全滅。隔年，住在彰化市的王燈岸不畏艱險，自行出版了《磺溪一老人》一書，介紹彰化的民主前輩石錫勳從日治時期的文化協會運動到戰後參加各項民主選戰的經歷，而此書籍一出版，立刻遭國防部以「違反戒嚴法」為由查禁。

1985年時，王燈岸與石錫勳相繼過世，《磺溪一老人》一書只在黨外人士間流傳，無法公開上市。王燈岸的女兒王鏡玲不忍父親心血遭埋沒，暗中留下了手稿以及相關文件，希望有朝一日能讓這本書籍「重見天日」！

目前王鏡鈴在真理大學宗教文化與組織管理學系擔任教授，2年前她回到故鄉彰化市的老家，開始找尋父親手稿、檔案，並聯絡上石錫勳的女兒石美莎與其父親的多位好友，決定要在父親百歲誕辰時重新出版。

王鏡玲表示，石錫勳與父親亦師亦友，是早期一起攜手為台灣民主打拚的前輩。此次除了出版《石錫勳與王燈岸的二十世紀：磺溪壹老人》外，還有一本《 石錫勳與王燈岸的二十世紀：磺溪少年兄》，透過這兩書，讀者將能重新認識尚未出土的彰化地區黨外民主運動前輩石錫勳與王燈岸的20世紀，折射出當年充滿當代文化的在地性與時代精神。

《磺溪少年兄》是王燈岸個人自傳，原名《人生流轉陸拾年》，只寫到1938年青春少年時的19歲戀情。王鏡玲指出，本書雖未完成，但卻真實表現日治時代的父親，如何從「剋母」流浪兒的叛逆，到淡水中學脫胎換骨，再赴東京留學的人生轉捩點。