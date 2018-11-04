不諱言當過「兄弟」 竹市鄭成光炮火指向謝文進？

爭取連任的新竹市議員鄭成光，也曾任三屆市議會議長，鄭成光今天在總部成立大會上，砲火猛烈，還拿出照片佐證，把茅頭指向現任議長、要競選市長的謝文進。（記者洪美秀攝）

2018-11-04 20:41

首次上稿 19:53

更新時間 20:41

［記者洪美秀、蔡彰盛／新竹報導］國民黨新竹市議員鄭成光今天舉行競選連任的總部成立大會，會中砲火猛烈，他說，世博台灣館當年他在市議會極力反對，那是現任議長謝文進邀集17名市議員，要許明財拿回新竹市建置；沒想到日後卻害許明財被罵。他也不諱言自己17、18歲時不學好，曾做過「兄弟」，但跟他「同角頭」的現任議長謝文進敢承認嗎？他強調，當上民代後，就努力為民服務，誓言一直都努力當稱職的民代。

謝︰多項市政建設停擺 未見許明財批判

謝文進陣營晚間回應，現任市長林智堅有這麼多的市政建設都停擺，卻花大錢舉辦煙火式的活動，光是新竹300就花上億元的費用，辦完什麼都沒有留下，浪費市民的血汗錢。

林智堅如此亂花錢，許明財自從提名參選至今，完全沒有看到他有任何批判監督，愧對國民黨黨員及支持者，更無法向新竹市全體市民交代。

國民黨提名、重披戰袍的市長候選人許明財也上台說，世博台灣館確實是經市議會同意，且當時是市議員的林智堅也簽名同意，卻成了許多議員批評、責罵的建設；實在很冤枉，呼籲市民擦亮眼睛、還給台灣館和他一個公道。

鄭成光說，世博台灣館當年只有他一個人表態不同意，並要求議會列入紀錄。但當時的議長謝文進邀集了17名議員簽名，在議員過半情況下，以自償性基金約15億元舉債蓋成。

鄭成光說，沒想到，世博台灣館後來卻被許多議員批評。請問，這個世博館是誰讓許明財蓋的？錢是誰讓許明財花的？如果蓋世博館是不對的，謝文進沒有責任嗎？

鄭成光除批評謝文進、林智堅當年要許明財蓋世博館，事後卻責罵世博館不當，實在不應該，他更提到當年謝文進拉著林智堅，又幫蔡英文等民進黨人輔選，也拿出照片佐證，如今謝文進卻穿著國旗裝到眷村搶票，怎沒想想他過去替蔡英文、柯建銘和林智堅輔選，那是什麼立場？怎有資格穿國旗裝？

鄭成光更承認說，17、18歲時沒學好，是做過「兄弟」，謝文進和他是「同角頭」；謝文進敢承認嗎？做兄弟是不好，但任何角色都有好人和壞人，做兄弟也很多講義氣的，比政治人物還好的也有，雖然他做過「兄弟」，但自從當選最後一屆新竹市民代表、又補選上第一屆市議員後，他就努力學好、幫助鄉親，誓言做稱職的民代，如今他也是秉持這樣的初衷，呼籲選民支持他連任，國民黨市議員絕不能缺他一席。