總統站台林姿妙喊「不公平」 綠營：假日輔選天公地道

國民黨宜蘭縣長候選人林姿妙今溪北競選總部成立，林姿妙從後方進場接受民眾簇擁。（記者張議晨攝）

2018-11-04 17:53

〔記者張議晨／宜蘭報導〕國民黨宜蘭縣長候選人林姿妙今在宜蘭市宜興路一段成立溪北競選總部，她批評，從參選以來，不斷被「奧步」抹黑，連總統蔡英文都多次幫「某候選人」站台助講，有欠公平。但民進黨陣營回批，總統在適當時間站台，每個政黨都一樣，她（指林姿妙）應該知道這是民主政治的常態。

今林姿妙競總成立，邀請前行政院長張善政、立委李彥秀到場助陣，場面熱鬧，林姿妙陣營宣稱超過1萬人，警方估約4000人到場。

張善政指出，宜蘭長久以來都是民進黨當縣長，但「隨便找顆西瓜當縣長，大家能接受嗎」？因近日林姿妙子女投資的益興礦業引發破壞山林爭議，張回批是選舉奧步，過去8年沒問題，怎麼現在就突然有問題。

林姿妙致詞時主打感性牌，她指出，她是個單親媽媽，撫養4名子女長大，知道父母的需求，讓年輕人過好日子是她努力方向。

話鋒一轉，林姿妙轉向批評對手陣營，她直言，從參選以來，她屢被外界打壓、抹黑、栽贓，甚至中央政府從總統、部長、立委都多次到宜蘭，本來以為是來爭取建設，卻發現是為了某候選人助講，「有欠公平」，呼籲民進黨要公平公開，為宜蘭打拚。

對此，民進黨五合一競選總部總幹事黃適超回批，如果說有抹黑，那就接受辯論講清楚，例如林宣稱羅東鎮長任內沒賣過土地，但事實卻是賣掉5塊鎮產，「不要把做過的事情忘掉，就說別人抹黑」。

至於總統蔡英文到宜蘭助選則被認為「不公平」，黃適超則說，民主政治就是政黨政治，總統在假日輔選天公地道，每個政黨都一樣，她應該要知道這就是民主政治的常態。