李進勇虎尾早市拜票下午車隊掃街 搶攻對手票倉

雲林縣長候選人李進勇偕同其他候選人一起拉票。（記者廖淑玲攝）

2018-11-04 19:49

〔記者廖淑玲／雲林報導〕年底大選逼近，各候選人陣營全力衝刺，李進勇今天一大早先到虎尾早市拜票，下午則以車隊在虎尾街頭掃街，並偕同其他候選人一起拜票，希望能「母雞帶小雞」，讓民進黨在虎尾開出紅盤。

爭取連任的李進勇今天由立委蔡易餘、雲林縣議員候選人蔡秋敏、林文彬、顏旭懋等人陪同在虎尾早市拜票，逐一和攤商及民眾握手請託，並手舉「V」的2號手勢向大家請託，下午則從虎尾競選總部出發，進行車隊掃街，向支持者信心喊話，堅定腳步邁力向前。

蔡易餘推崇「勇伯」正直清廉的風格是他敬佩的政治家，尤其驚人的體能連他這個年輕人都得甘拜下風。

李進勇以雲林縣政府與虎尾公所積極合作，成功投入40億元以上經費建設，如籌備已久的「國家級文化生活產業園區─布袋戲傳習中心」，今年7月獲得文化部核定補助經費5億元，園區就在虎尾。

李進勇以未來將設置布袋戲演藝學院，推動布袋戲文化創意產業鏈，打造虎尾成為布袋戲文化發展重鎮及國際偶戲發展研究據點，串連合同廳舍、雲林布袋戲館、雲林故事館及正進行文化地景重塑及景觀綠美化的建國眷村，打造虎尾豐富的休憩觀光空間。

李進勇批評對手陣營面對選戰接近尾聲，頻頻以移花接木拼湊成錯誤訊息的方式擾亂年底選情，希望大家不要受影響，他仍會繼續以堅定的腳步、扎實的施政，迎向幸福新雲林的到來。