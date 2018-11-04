搶攻北港宗教票源 雲林縣長候選人張麗善成立北港後援會

北港朝天宮前董事長曾蔡美佐（右三）贈送包子粽子給雲林縣長候選人張麗善。右為北港朝天宮現任董事長蔡咏鍀。（記者廖淑玲攝）

2018-11-04 21:59

〔記者廖淑玲／雲林報導〕雲林縣長候選人張麗善北港後援會今天成立，北港朝天宮現任董事長蔡咏鍀及前董事長曾蔡美佐都到場站台，搶攻北港宗教票源，張麗善承諾要讓北港發展成花燈原鄉，爭取北港選民支持拉出長紅。

雲林縣長候選人張麗善成立北港後援會，包括蔡咏鍀、曾蔡美佐、爭取連任的雲林縣議員黃文祥、雲林縣議員候選人黃美蘭、北港鎮長候選人蕭永義都到場力挺。

曾任國民黨立法院黨團書記長的立委李彥秀，也特地南下雲林為張麗善站台，肯定張麗善是國民黨立法院戰鬥力強大的戰將，遇到與農民權益相關的法案都是全力爭取，守護農民利益，雲林值得更好的執政、更好的縣長，呼籲大家支持張麗善，為家鄉為農民爭取更多福利。

張麗善指出，上次她選縣長時雲林還有70多萬人，如今只剩68餘萬人，雲林不能再每年流失5000人，請大家一起給她翻轉雲林的命運，雲林一定要改變。

張麗善細數農民職災保險免負擔、智慧手環照顧長輩、親屬照顧津貼、加倍優化長輩共餐據點等政見，只要她當選一定全力拚經濟，大力推動雲林國際商港改制，讓雲林人富起來、人才與年輕人留下來、讓外漂鄉親回得來。

張麗善以她婚後第一份工作就是在北港媽祖醫院，對北港有很深的感情，每年有數百萬香客是真正的宗教聖地，未來她當縣長一定讓北港發展成花燈原鄉。