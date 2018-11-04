徐欣瑩科學趴嘉年華 親子活動沖淡選舉味

徐欣瑩團隊今天在竹北水圳公園舉辦「欣星點亮新竹縣-城市小英雄嘉年華」，欣瑩姊姊偕同清大、交大學生教孩子們一起玩科學。 （徐欣瑩提供）

2018-11-04 19:21

〔記者廖雪茹／新竹報導〕選舉進入倒數20天，民國黨新竹縣長候選人徐欣瑩競選團隊，未辦大型造勢活動，反而請來國民學姊黃瀞瑩來舉牌提醒大家，今天在竹北市水圳森林公園有一場「欣星點亮新竹縣-城市小英雄嘉年華」，欣瑩姊姊偕同清大、交大學生教孩子們一起玩科學。

徐欣瑩競選團隊表示，徐欣瑩從擔任縣議員到立委10多年，長期推動大學生服務隊，由大學生深入校園服務，協助各地孩子增加學習資源與視野，因此團隊這次舉辦親子活動，也設立「欣瑩姊姊的科學趴」，請清大、交大的大哥哥、大姊姊設立10個不同主題專區，為小朋友展示各種神奇又好玩的科學小遊戲。

像是最夯的「轉頭恐龍」利用角度錯位來教小朋友視覺錯覺，利用旋轉發電的發光溜溜球教小朋友電磁學，還有利用靜電排斥效應做成的鋁箔噴泉。各種實驗充滿各種神奇的視覺體驗，寓教於樂的設計，也要讓年紀較大的孩子，享受學習科學的樂趣。

除了欣瑩姊姊的科學趴，現場也有融合魔術、特技加氣球的魔幻氣球達人秀，還有療癒的繪畫教學專區，讓大小朋友享受揮筆彩繪的創作樂趣。團隊學妹李玫則擔任主持人，帶動小朋友觀看兒童劇。

台北市長柯文哲辦公室的學姊黃瀞瑩，與李玫拍攝宣傳影片（https://www.youtube.com/watch?v=hS9h4_Ea0io&list=PLR-）2efSW_bTZqvNSgLnEw79Le9dKY5HPi，歡迎新竹縣民大手牽小手，一起參與深富教育意義的嘉年華。