徐欣瑩科學趴嘉年華 親子活動沖淡選舉味

徐欣瑩團隊今天在竹北水圳公園舉辦「欣星點亮新竹縣-城市小英雄嘉年華」，欣瑩姊姊偕同清大、交大學生教孩子們一起玩科學。 （徐欣瑩提供）

2018-11-04 19:21

〔記者廖雪茹／新竹報導〕選舉進入倒數20天，民國黨新竹縣長候選人徐欣瑩競選團隊，未辦大型造勢活動，反而請來國民學姊黃瀞瑩來舉牌提醒大家，今天在竹北市水圳森林公園有一場「欣星點亮新竹縣-城市小英雄嘉年華」，欣瑩姊姊偕同清大、交大學生教孩子們一起玩科學。

徐欣瑩競選團隊表示，徐欣瑩從擔任縣議員到立委10多年，長期推動大學生服務隊，由大學生深入校園服務，協助各地孩子增加學習資源與視野，因此團隊這次舉辦親子活動，也設立「欣瑩姊姊的科學趴」，請清大、交大的大哥哥、大姊姊設立10個不同主題專區，為小朋友展示各種神奇又好玩的科學小遊戲。

像是最夯的「轉頭恐龍」利用角度錯位來教小朋友視覺錯覺，利用旋轉發電的發光溜溜球教小朋友電磁學，還有利用靜電排斥效應做成的鋁箔噴泉。各種實驗充滿各種神奇的視覺體驗，寓教於樂的設計，也要讓年紀較大的孩子，享受學習科學的樂趣。

除了欣瑩姊姊的科學趴，現場也有融合魔術、特技加氣球的魔幻氣球達人秀，還有療癒的繪畫教學專區，讓大小朋友享受揮筆彩繪的創作樂趣。團隊學妹李玫則擔任主持人，帶動小朋友觀看兒童劇。

台北市長柯文哲辦公室的學姊黃瀞瑩，與李玫拍攝宣傳影片（https://www.youtube.com/watch?v=hS9h4_Ea0io&list=PLR-）2efSW_bTZqvNSgLnEw79Le9dKY5HPi，歡迎新竹縣民大手牽小手，一起參與深富教育意義的嘉年華。

  • 選舉進入倒數20天，民國黨新竹縣長候選人徐欣瑩競選團隊請來國民學姊黃瀞瑩來舉牌提醒大家，今天在水圳公園有一場寓教於樂的「欣星點亮新竹縣-城市小英雄嘉年華」活動。（徐欣瑩提供）

    選舉進入倒數20天，民國黨新竹縣長候選人徐欣瑩競選團隊請來國民學姊黃瀞瑩來舉牌提醒大家，今天在水圳公園有一場寓教於樂的「欣星點亮新竹縣-城市小英雄嘉年華」活動。（徐欣瑩提供）

  • 選舉進入倒數20天，民國黨新竹縣長候選人徐欣瑩競選團隊請來國民學姊黃瀞瑩來舉牌提醒大家，今天在水圳公園有一場寓教於樂的「欣星點亮新竹縣-城市小英雄嘉年華」活動。（徐欣瑩提供）

    選舉進入倒數20天，民國黨新竹縣長候選人徐欣瑩競選團隊請來國民學姊黃瀞瑩來舉牌提醒大家，今天在水圳公園有一場寓教於樂的「欣星點亮新竹縣-城市小英雄嘉年華」活動。（徐欣瑩提供）

  • 徐欣瑩團隊今天在竹北水圳公園舉辦「欣星點亮新竹縣-城市小英雄嘉年華」，欣瑩姊姊偕同清大、交大學生教孩子們一起玩科學。 （徐欣瑩提供）

    徐欣瑩團隊今天在竹北水圳公園舉辦「欣星點亮新竹縣-城市小英雄嘉年華」，欣瑩姊姊偕同清大、交大學生教孩子們一起玩科學。 （徐欣瑩提供）