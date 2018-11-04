北市長選舉電視辯論》吳蕚洋：研發不跌倒機車扭轉經濟

台北市長選舉今天舉行首場電視辯論。（記者方賓照攝）

2018-11-04 17:06

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市長候選人今天下午參加電視台舉行的辯論會，在交叉詰問階段，無黨籍李錫錕表示，台灣出現低端經濟表現，雖是民進黨政府執政不力的象徵，但作為台北市長如何扭轉？無黨籍吳蕚洋回應，要選讓經濟繁榮的市長，唯有選擇業界人選，而自己唯一人選；他也說，會把重點放在「研發」，摩托車對台灣很重要，如政府能提供經費，研發騎摩托車不跌倒，也是一個方向。

今天下午2時這場電視台舉辦的台北市長候選人辯論會，繼雙北市長青年論壇辯論會後，這場辯論中台北市長五位候選人再次獨缺爭取連任的市長柯文哲。今天參與辯論的候選人包括國民黨的丁守中、無黨籍的李錫錕、吳蕚洋、以及民進黨的姚文智。

在交叉詰問階段，李錫錕提問表示，看到滿街抓娃娃機、電信公司499排隊潮等事，均反映台灣出現低端經濟現象，雖然這是民進黨政府執政不力，作為台北市長如何扭轉？

丁守中說，李是他的老師，此話非常真確，台灣民眾只追求小確幸，低迷經濟，勉強求活求存，難怪東區店面一家家招租，台北要加強招商引資，比起香港、新加坡、首爾的招商成績，台北望塵莫及，士林北投科學園區，柯文哲閒置浪費在那，引進國際影城，不是能帶動就業嗎？

吳蕚洋表示，台灣從阿扁時代就說要拚經濟，剛出社會年輕人月薪卻跟自己當年剛出社會差不多，若市長要讓經濟繁榮，一定要選來自業界，唯有自己；吳也說，台灣人非常有智慧，他會把重點放在「研發」，摩托車對台灣很重要，如政府能提供經費，研發騎摩托車不跌倒，也是一個方向。

姚文智則說，自己經營過事業，任職台視文化公司總經理期間，公司賺了4000萬；他提到，未來當選後，除了要遷建松山機場，打造「東區大公園」，就有機會帶動經濟，他自詡要做都更市長、招商市長，「但不是在關渡平原蓋環球影城」，暗酸丁守中所提政見。