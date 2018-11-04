黃偉哲12/24辭立委 高思博大酸：不要辭、會失業

小農獻上包子、肉粽祝高思博（右二）高票當選。（記者蔡文居攝）

2018-11-04 17:14

〔記者蔡文居／台南報導〕國民黨台南市長候選人高思博今天下午（4日）參加在成大博物館前舉辦的小農市集，並發表小農政策，要讓台南優質的農產賣出去，台南農民發大財。現場小農則特地獻上包子、肉粽祝他高票當選。

對於民進黨市長候選人黃偉哲表示他會盡責到12月24日辭立委（12月25日新市長就職），高思博今天大酸黃偉哲，要他別辭立委，否則辭了也會失業。他表示，黃委員應該繼續在立法院為我們台南鄉親服務，12月24日辭了也會失業，不需要這樣子。

高思博表示，目前台南有機小農的農業生產技術沒有太大的問題，最重要的是，有機小農如何具有一定的生產規模，以及如何銷售的問題。怎麼樣有穩定銷售的通路，東西賣得掉，是青農和有機小農最需解決的問題。他當選市長，一定擦亮台南農業的金字招牌，讓農產品賣得出去。

高思博表示，他準備革新台南農產運銷制度，結合電子商務平台，打造「小農產銷平台」，提供「新觧、安全、優質」農產品，並與高雄結合，協助台南小農產品暢銷南、高兩地，打造南二都有機小農消費圈，解決有機青農、小農最關心的通路問題。

高思博表示，未來也將提供青農創業貸款，最高免息100萬元。開設農技農訓課程，提升農業職能，培訓專業農民。市政府協助，整合市內青農、小農，以集體統購模式購置生產資材，降低生產成本，提高生產獲利。