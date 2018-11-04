與爭議人物同台挨批葷素不忌 侯友宜：替議員加油打氣

國民黨新北市長候選人侯友宜近來頻與爭議人物同台，被民進黨新北市長候選人蘇貞昌批評「葷素不忌」，對此，侯友宜今天下午回應，議員在第一線打拚，為市民做很多服務，他替議員加油打氣。（記者賴筱桐攝）

2018-11-04 16:48

〔記者賴筱桐／新北報導〕國民黨新北市長候選人侯友宜近來頻與爭議人物同台，被民進黨新北市長候選人蘇貞昌批評「葷素不忌」。侯友宜今天下午回應，議員在第一線打拚，為市民做很多服務，他替議員加油打氣。

侯友宜競選總部發言人侯慶莉指出，蘇貞昌「有嘴說別人，無嘴說自己」，其從政生涯重用的顔萬進、洪一平等人，都是法院認證的貪污犯，蘇貞昌永和區競總主委洪一平原為台北縣永和市長，2003年因傳統市場垃圾處理費貪污案，被高等法院更三審判刑5年8個月，褫奪公權3年，發監執行直到2015年才假釋出獄。

侯慶莉說，蘇貞昌2005年出任民進黨主席時，欽點顏萬進出任黨副秘書長，2006年蘇貞昌擔任行政院長，提拔顏萬進為內政部政務次長，結果顏萬進利用職務，在北投空中纜車弊案收賄120萬元，侵吞500萬元政治獻金，又拿了30張機票。此外，前交通部長郭瑤琪、前金管會委員林忠正2位蘇貞昌的愛將，都因收賄或貪污案分別判處14年與8年有期徒刑。

蘇貞昌競選辦公室發言人黃韋鈞回擊表示，侯友宜慣性切割再次顯露無遺，侯友宜刻意忽略好同事、昔日市長朱立倫左右手的前副市長許志堅，才因貪污收賄被判刑10年，而另一位好同事、前副市長高宗正退休後立即接任亞新公司研發長，亞新公司得標案包含153億元的淡海輕軌、166億元安坑輕軌中的「監造顧問」及340億元的捷運三鶯線統包團隊細部設計顧問，遭外界質疑違反旋轉門條款，「侯友宜的厚友誼到了選舉就切割」。

黃韋鈞說，侯友宜與具黑道背景的人士關係匪淺已是社會諸多質疑，但侯友宜每次遇到質疑，就只有躲在發言人後面，從未繳99個門牌的房屋稅、用國外圖片造假成台灣燃煤電廠的嚴重污染情形，都是被社會各界檢驗的事實，而面對當年偵辦案件是否涉及刑求問題、市政辯論與黑道背景人士同台等議題，都是一貫迴避、閃躲，只會跳針再跳針。