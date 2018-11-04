稱與柯P不同 丁守中︰我是「中華民國派」

2018-11-04 17:01

〔記者周彥妤／台北報導〕電視台今舉行台北市長候選人辯論會，在交叉詰問階段，民進黨姚文智詢問，國民黨丁守中的兩岸論述，究竟與市長柯文哲有無不同？為何會吐露與共親團「很熟」？是否爭取當中國代理人？丁守中則說，姚文智完全扭曲他的話語，即使要統一，「那也是三民主義統一中國，我是中華民國派」。

姚文智提問表示，這場選舉，不該是中國定義的選舉。柯市長在兩岸論述背離當選時的主張，擁抱「兩岸一家親」，自己看到丁守中也支持，請問丁委員跟柯的兩岸論述有無不同？為何會自曝與共親團很熟？是不是在爭取當中國代理人？

李錫焜說，兩岸問題交由子孫解決，自己不會選擇在這裡枝枝節節搞衝突，自己無黨無派，若當選就是經濟合作、貿易往來，讓兩岸和平競爭繁榮，這是一個身為都市長該做的，柯文哲則是任何立場都是前後不一，選民這4年來，應該很看透他，自己的重點就是經濟繁榮、兩岸和平。

丁守中說，姚文智完全扭曲他的話語，即使要統一，「那也是三民主義統一中國，我是中華民國派」，自己也是支持九二共識，主張兩岸青年應當以友誼友善代替誤解對抗，中國是世界強大經濟體，「只有頭腦壞掉，才會像民進黨政府一樣向中國對抗」。

吳說，柯本來說是墨綠，為了吸收淺藍，上次選舉很多人都受騙，兩岸關係應該好好談判，無論是要統一、獨立或維持現狀，都是要「談判」，自己的競選理念是「平安」、「健康」、「智慧」與「慈悲」，不會蓄意去製造無法避免或預測的損害。