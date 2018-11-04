盧秀燕不辭立委 林佳龍總部：沒意見

國民黨台中市長候選人盧秀燕（前排左）表示不會辭去立委。（記者張菁雅攝）

2018-11-04 16:34

〔記者張菁雅／台中報導〕民進黨高雄市長候選人陳其邁昨晚宣布辭掉不分區立委，國民黨台中市長候選人盧秀燕今日被媒體問到是否辭去立委，她表示，本來有計畫辭立委，但看到市長林佳龍要求公務員幫忙拉票，就改變想法，不能縱容林佳龍濫用行政資源、違反行政中立，必須好好監督。

國民黨雲林縣長候選人張麗善、民進黨高雄市長候選人陳其邁已相繼辭去立委，盧秀燕今天接受媒體訪問時表示，本來有計畫辭去立委，但自從看到林佳龍流出2封簡訊，要求公務員幫忙拉票後，她就決定改變想法，不能縱容林佳龍在帶職參選時濫用行政資源、違反行政中立，所以她要好好監督。

盧秀燕也說，距離投票日剩下的時間不多，她會全力衝刺，接下來將有3到4場大型造勢活動，包括9日在清水、梧棲，17日在豐原，以及選前之夜的萬人晚會等，她也會與議員候選人掃街拜票，並利用各種機會不厭其煩地向選民報告政見。

對於盧秀燕的批評，台中市政府新聞局長卓冠廷重申，公務員本應依法行政，區長就是「小市長」，政務官及各區首長應就其政策及政績辯護，讓市民了解市府政策推動及未來方向願景，呼籲國民黨勿片面解讀，應以正面價值爭取市民認可。

林佳龍競總發言人林尚賢也表示，盧秀燕辭不辭立委，是候選人自己衡量，對此沒有意見。