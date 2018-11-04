砲口對準柯P 北市長4選將「轟」不讓

台北市長候選人辯論會今天舉行。（記者方賓照攝）

2018-11-04 16:45

〔記者周彥妤／台北報導〕電視台今天舉行台北市長候選人辯論會，媒體提問對市長柯文哲的決策與領導強弱項分析，無黨籍李錫焜表示，柯文哲推諉卸責，教壞小孩，不適合擔任市長，「如果還選總統，我不相信他會選上總統」；國民黨丁守中則說，「就讓柯文哲落選市長，去選總統瓜分民進黨的票」。

電視台今天下午2時舉行台北市長候選人辯論會，繼雙北市長青年論壇辯論會後，5位候選人再次獨缺爭取連任的市長柯文哲。今天參與辯論的候選人包括國民黨的丁守中、無黨籍的李錫焜、吳蕚洋、以及民進黨的姚文智。

姚文智表示，柯市長沒來，本來這題他應該好好回答，過去我們支持他，他告訴我們要改變政治文化，究竟有哪一項做到？姚批柯文哲「哪裡有票，哪裡鑽」，才會想要優先釋放5萬個工作機會給軍公教，參加婦聯會座談會可以拿10萬元，才會說「現在好好的，管它過去怎樣」等言論，無視轉型正義，對於省錢500億的混淆視聽之說，都是留給人民最錯誤的示範。

吳蕚洋表示，柯市長沒來參加，當然知道問題在什麼地方，柯的市政建設，缺欠慈悲與智慧，對於日前涉入器官捐贈風波，明明參加18次會議缺未解釋過，可以看出道德感嚴重不足；從一日幕僚影片，上班工時長，暴露行政能力嚴重不足，標準的「血汗老闆」；屢屢標榜157智商就知道多自卑；不願意重發重陽敬老金，也可看出沒有敬老尊賢的精神。

李錫焜則表示，豬哥亮是懷念人物，自從他過世，靈魂放在柯文哲身上，但是身為首都市長屢屢推諉卸責，本應身為表率，卻教壞小孩，讓很多家長搖頭嘆息，這是自己跑市長選舉時感受到長者表達的抱怨，學生不是這樣教的，柯市長這個缺點不適合擔任市長，「如果還選總統，我不相信他會選上總統」。

丁守中說，柯文哲很會「做秀」不會「做事」，這樣的市長如何帶我們進步發展？柯很會割稻尾說自己功勞，但有問題推給前朝，爭功諉過功夫一流，柯文哲很會搞「可愛」，自己則是「可靠」，柯的政治光譜也一直變；丁說，自己要做的事是加強都更，讓市民住的更好，「就讓柯文哲落選市長，去選總統瓜分民進黨的票」。