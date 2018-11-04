公園喊「凍蒜」踩紅線 公園處將沒入友柯議員保證金

2018-11-04 15:59

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲3日在公園參加民國黨市議員候選人徐世勳舉辦的活動，柯文哲還送上冰凍的蒜頭，象徵「凍蒜」。但公園處卻稱交由選委會認定，不甩選委會早在十月底就發布命令由權管機關認定，公園處挨批不敢罰友柯議員。公園處今改口表示，將沒入徐世勳的保證金3萬元。

台北市相關自治條例規定，議員參選人選前10天才能在公園進行競選活動，徐世勳昨天在公園舉辦「勳勳知我心音樂嘉年華—徐世勳議員競選總部成立大會」，現場「凍蒜」聲不絕於耳。

對此，北市工務局公園處昨卻稱，事證需交由選委會認定，但選委會早在十月底即已對外發布新聞稿言明，公園內是否可辦理競選活動，由權管機關辦理，即指由公園處自行認定處置。

柯文哲今早受訪表示，他不清楚行程安排，但他會要求幕僚檢討。下午便傳出公園處將沒入徐世勳的保證金3萬元。

公園處南港公園管理所主任張秀珠今受訪解釋，徐世勳活動當時申請是以「老歌聯誼會」名義申請，現場舞台則有徐世勳的競選海報，申請名目與實際用途不符，將沒入保證金3萬元。

徐世勳今受訪說，公部門依法行政就可以，若公園處有認為任何不妥之處開罰，會接受；他也解釋，現場仍是音樂嘉年華形式，不想封路造成民怨，選擇在公園舉辦。