侯友宜、李昌鈺2度同台 行銷萬里蟹

國民黨新北市長候選人侯友宜與國際鑑識專家李昌鈺博士共同行銷萬里蟹。（記者賴筱桐攝）

2018-11-04 15:58

〔記者賴筱桐／新北報導〕國民黨新北市長候選人侯友宜與國際鑑識專家李昌鈺博士連兩天2度同台，今天2人共同行銷萬里蟹、貢寮鮑等漁產品，期許萬里蟹品牌名揚四海，走向國際。

侯友宜競選總部今天下午舉辦漁夫市集，侯友宜陪同李昌鈺逐一走訪攤商，李昌鈺隨意拿起1隻螃蟹，便輕易地辨識出是公蟹或母蟹。李昌鈺說，鑑識工作都要懂一點，螃蟹與好人、壞人，他都看得出來，並強調選舉一定要選最好的人。

李昌鈺談到，多年前他在上海授課時看到電視新聞報導，侯友宜赴上海促銷新北市的小吃，侯友宜放下身段，為新北市民打拚，令人印象深刻，他受邀參加萬里蟹的促銷會很高興，許多平常很少出門的老朋友，聽到消息都趕來參加活動。

針對先前新北市政府與民進黨新北市長候選人蘇貞昌的萬里蟹品牌爭議，李昌鈺認為，不管是誰、不管什麼螃蟹，只要為新北市的漁民促銷漁產品，就是最好的事情，世界上很早之前就有螃蟹了，不是哪一個人發明的。

侯友宜表示，市政工作是延續的，一棒接一棒，別人曾經努力過的，我們要心存感謝，早期老縣長賣的是萬里的螃蟹，包括三點蟹、花蟹和石蟳，新北市政府2012年將萬里蟹品牌化，提升銷售量與品質，年產值從3億元成長到15億元，不管是賣萬里的蟹還是萬里蟹，對於曾經為這塊土地努力過的人，大家應該心存感謝。

侯友宜說，市府本來就應該和第一線辛苦的漁民朋友站在一起，協助將本土產品推廣到國際化市場，這是市府應盡的責任。