歸化藏人力挺 陳學聖：關懷弱勢30年不變

2018-11-04 15:36

［記者陳昀／桃園報導］距離選戰不到20天，多位歸化台灣國籍的藏人今天造訪桃園市長候選人陳學聖的北區競選總部力挺，大讚他踏實做事、值得託付；陳學聖表示，自己從政30年都對弱勢族群身後關懷，就像從2009年起守護藻礁不變，他也反批昨天賴清德為市長鄭文燦站台，鄭向賴道謝5次，卻從未向桃園市民道歉。

陳學聖表示，他從政30年來對弱勢族群有深厚的關懷，只要對的事情就會堅持去做，就像他從2009年擔任文化局長就關心藻礁保育至今，無關是否成為鎂光燈焦點或政治選舉考量，但令人遺憾的是，賴清德到鄭文燦南區總部成立大會，鄭文燦向賴道謝5次，卻從沒向桃園市民道歉一次，他重申，年底選戰已成為人民和民進黨之間的選戰，自己當選市長後絕不會改變守護藻礁的立場，對於弱勢族群所需要的幫助，也一定會比現在的政府更用心、付出更多。

藏人朋措旦周說，20年前來台並非合法居留，整天躲在工地以泡麵維生，連看到檳榔攤的霓虹燈都擔心是警察巡邏，天天提心吊膽，後來找上擔任立委的陳學聖，陳立即拍胸脯表示全力協助，經立院提案，讓113位最早來台的藏族朋友取得身分證、在台落地生根。

朋措旦周說，陳學聖像他們在台灣的父母，若非陳的幫忙，恐怕藏人們至今無法安穩地在台生活，得知陳學聖要參選桃園市長，同鄉的藏人們都很高興，因為他是踏實做事、不求回報的人。

陳學聖說，幫助人是很幸福的事，藏族朋友秉持感恩的心給予鼓勵，就與自己以感恩的心投入市長選戰一樣，希望勝選後能為桃園做更多事。