丁守中批年改是民進黨分化鬥爭 姚文智轟馬英九沒魄力

台北市長候選人辯論會今天舉行。（記者方賓照攝）

2018-11-04 16:03

〔記者周彥妤／台北報導〕電視台今天舉行台北市長候選人辯論會，媒體提問對年金改革是否有違不溯既往原則，國民黨丁守中直指，年改是民進黨搞分化鬥爭的手段，無視過去拿著微薄薪水替國家做事的軍公教，民進黨姚文智則駁斥當年前總統馬英九坦言「不改會後悔」，卻沒魄力做，爾後民進黨執政後勇敢推動改革，反批丁只會搞政黨政治鬥爭。

電視台今天下午2時舉行台北市長候選人辯論會，繼雙北市長青年論壇辯論會後，5位候選人再次獨缺爭取連任的市長柯文哲。今天參與辯論的候選人包括民進黨姚文智、國民黨的丁守中及無黨籍的李錫焜、吳蕚洋。

針對年改是否有違不溯既往原則，丁守中表示，年改當然有違不溯既往原則，台灣當年可以創造經濟奇蹟，正是因我們有一批優秀的軍公教人員，拿著微薄的薪水替國家做事，如今他們退休，民進黨政府卻是污名化，應該道歉，這是民進黨政府搞分化、鬥爭的手法，但另一方面對於前瞻計畫、南向政策缺砸大錢，盼選民支持拚經濟的國民黨。

姚文智表示，國民黨執政縣市長拚命爭取前瞻計畫，這是公共建設投入，這個社會不缺的就是彼此站在不同黨派立場鬥爭；他說，前總統馬英九對年改就曾直言「現在不做，明天就後悔」，但馬沒有魄力不敢面對國家改革，民進黨執政後實現，勇敢推動改革。

姚也說，年改並非真正公平的制度，不會抹煞軍公教人員對國家付出貢獻，但民進黨政府做出的是緩和式改革，仍會為改革持續努力。

吳蕚洋則表示，要跟姚文智糾正一下，軍公教是退休金不是年金，勞退新舊制轉換也是這樣，軍公教也應該比照辦理，「怎麼可以一刀砍下去？」吳也說，自己幫軍公教就是幫助勞工，之前賴清德不也說要動勞工，並譴責丁守中是幫兇、姚文智是劊子手。

李錫焜表示，就情、理、法觀點而言，從「情」來說，年改非常傲慢，從「法」來說，可謂違背溯及既往信賴保護原則；若北市經濟夠強，財政寬裕，自己會想辦法合理補償軍公教，「當成是政府對他們的禮物」，撫平他們所受的怒氣。